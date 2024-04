Non solo Mirko e Perla, da Temptation Island è arrivata al Grande Fratello anche Greta. Pochi ci avrebbero creduto ma la ex single del docu reality estivo nonché ex di Mirko è arrivata fino alla puntata finale. E ha anche trovato l’amore nella casa con Sergio. E sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina dopo il tanto discusso triangolo con i Perletti che ha dominato il gossip per mesi.

Ma se ha dimenticato Mirko ben prima di Sergio, ha trovato un’amica in Perla. Anche su questo pochi ci avrebbero scommesso, ma di fatto grazie alla convivenza forzata nella casa Greta ha avuto modo di conoscere e approfondire il rapporto con quella che era la sua rivale in amore, Perla.

Greta dopo il GF, il gesto per Perla

Perla alla fine ha vinto il Grande Fratello e secondo Greta, che ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv “il pubblico è rimasto colpito dalla sua forza. Perla si è messa in discussione tante volte. Anche lei veniva da una situazione non facile ed è stata una grande donna. Ha avuto una grande maturità nel confrontarsi con me e questo la gente a casa lo ha percepito”.

“Si è scontrata poi con persone forti come Beatrice e ne è uscita a testa alta. Oltre ad avere un carattere forte, ha dimostrato anche la sua dolcezza”, le parole di Greta che assicura al portale che con la fidanzata di Mirko si sente “quasi tutti i giorni e anzi ci alleniamo anche insieme con il mio personal trainer. Adesso dovrebbe venire a Milano e spero di vederla”.

Greta si augura che il loro rapporto “vada crescendo” e “continuerà anche fuori dalla Casa”. In conclusione un annuncio: prossimamente farà rimuovere il tatuaggio fatto qualche mese fa con Mirko, così come farà lui. Lo farà per Perla: “Credo che lo toglierò per rispetto del rapporto che ho creato con Perla. Non rinnego nulla perché volevo farlo ma oggi è qualcosa che fa parte del passato”.