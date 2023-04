“Purtroppo è così, lo devo dire”. Paolo Bonolis spiazza tutti, l’annuncio a sorpresa. Pio e Amedeo restano di sasso

Gran finale per Felicissima Sera, lo show che va in onda il venerdì su Canale 5 condotto dai due comici foggiani Pio e Amedeo. Una carrellata di super-ospiti ha arricchito l’ultimo appuntamento: tra loro, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci. Pio e Amedeo sono i protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana.

Quella del 2023 è stata la seconda edizione di Felicissima Sera, che è tornato a due anni di distanza dalla prima volta. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’era anche il conduttore Paolo Bonolis che ha fatto un annuncio forte tanto da lasciare di sasso Pio e Amedeo. Da tempo Bonolis vuol cambiare vita per dedicarsi alla famiglia ma anche per godersi il meritato riposo. E così il conduttore ha scelto uno dei programmi di punta del Biscione per annunciare la sua ritirata.

Paolo Bonolis annuncia a Felicissima Sera il ritiro dalla tv

“Penso che tra due anni basta, poi ci sarà un’altra vita in cui divertirmi ancora di più”, ha detto Paolo Bonolis. Insomma una ammissione del fatto che c’è altro nella vita oltre al lavoro nel mondo della televisione. La famiglia soprattutto. Bonolis è stato protagonista di diversi programmi di successo che hanno fatto la fortuna delle reti Mediaset. Trasmissioni come “Ciao Darwin” o “Avanti un altro” hanno sin da subito raccolto il favore del pubblico e hanno legato a doppio filo Bonolis a Mediaset.

L’intervista si è poi spostata sulla vita privata di Paolo Bonolis, e sul suo matrimonio con Sonia Bruganelli. Dopo aver raccontato quanto sia contento che la moglie abbia fatto il suo ingresso nel mondo della televisione (dall’altro lato delle telecamere) con il Grande Fratello Vip, Bonolis ha confermato i rumors riguardo all’abitudine di dormire separati: “Sì, stiamo allargando la casa in modo che ognuno abbia il suo spazio. Dormiremo separati, altrimenti perché lo staremmo facendo?”.

Quindi Bonolis ha raccontato l’incontro con Freddie Mercury: “C’era una partita di beneficienza tra i personaggi dello spettacolo italiani e quelli inglesi”, ha ricordato il conduttore, che si è poi improvvisamente ritrovato faccia a faccia con il cantante dei Queen. “Freddie Mercury scelse me: siamo stati a chiacchierare e poi mi ha fatto capire che sarebbe stata una felicissima sera”.