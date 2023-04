Sonia Bruganelli, il GF Vip 7 è appena finito ma già si parla del suo ruolo nella prossima edizione. Ma ci sarà? Lei non si sbilancia ma le voci sostengono che molto probabilmente non tornerà a sedere ancora sulla poltrona da opinionista. In pole position per prenderle il posto ci sarebbe Giulia Salemi, dicono.

Quest’ultima non disdegnerebbe: “Il mio percorso al GFVip è partito come concorrente, poi conduttrice di GFVip Party e, infine, voce del web – ha spiegato al settimanale Chi – Un futuro come opinionista? Il ruolo della “bastardina del web” l’ho sentito cucito su di me, perché Twitter ha questo tono cinico, ma divertente che ho cercato di interpretare con la mia verve. A volte, però, mi veniva il desiderio – quando Alfonso Signorini mi interpellava – di esprimere il mio parere“.

Sonia Bruganelli dopo il GF Vip, la richiesta di Bonolis.

Ma è vero che c’è stata o c’è maretta tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi? Al sito Leggo la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato che all’inizio ha “voluto sottolineare i ruoli perché volevo che lei capisse che io avevo un carattere, e come io la rispettavo nel suo ruolo volevo che lei rispettasse me. Lei è sveglia e lo ha capito subito. Non ho nessuna invidia verso le ragazze più giovani e in gamba come la Salemi”.

Sulla prossima edizione però non si sbilancia: “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”, ha detto sempre a Leggo Sonia, che definisce poi il GF Vip come “un parto naturale nemmeno cesareo. È durato sette mesi. Stiamo lì”.

Una chicca sul suo futuro in tv però la regala ai suoi fan. Alla domanda del giornalista di Leggo se dopo tutta questa esposizione al GF Vip non ha voglia di un programma tutto suo Sonia Bruganelli lancia la bomba: “Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui”. Dunque la vedremo presto in una nuova trasmissione?