“È qui, lo abbiamo trovato!”. Colpo di scena a Chi l’ha visto. Federica Sciarelli trova un ragazzo e lo comunica subito alla mamma. Bellissima parentesi durante la puntata di mercoledì 20 settembre 2023 del programma d’informazione di Rai 3. Si parlava della scomparsa di Gioacchino, il ragazzo di 35enne di Caserta. Collegata con la famosa giornalista Rai c’era la mamma del giovane, la signora Rita.

La donna aveva lanciato l’appello tramite il programma di Federica Sciarelli e probabilmente non sapeva che da lì a poco la sua odissea sarebbe terminata nel migliore dei modi, se così possiamo dire in una situazione drammatica come questa. La donna già da diverse settimane stava chiedendo aiuto per la scomparsa di suo figlio, sparito misteriosamente dalla città campana. Tra le tante segnalazioni arrivate alla redazione del programma di Rai 3, anche quella di una donna che diceva di aver visto proprio Gioacchino.





“È qui, lo abbiamo trovato!”. Colpo di scena a Chi l’ha visto

La signora Rita era in casa, in compagnia della giornalista del programma Raffaella Briganti, quando ha scoperto la bella notizia sul figlio. Sembra che Gioacchino, poche settimane, abbia subito un’operazione chirurgica delicatissima, dopo essere stato trovato ritrovato sui binari del treno con il cranio completamente spaccato.

Fra poco c'è "Chi l'ha visto?" c'è bisogno del vostro aiuto:



Alle 21:20 in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#chilhavisto #20settembre pic.twitter.com/rEFTvSM25c — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 20, 2023

Il giovane però si è salvato e una volta risvegliato, il 35enne – che si muove spesso tra Torino e Milano – aveva spiegato di non ricordare cosa fosse successo. Il 5 settembre scorso poi, è scomparso. È a questo punto che la signora Rita ha deciso di contattare Federica Sciarelli. Pochi istanti dopo, in diretta arriva una telefonata al programma e nessuno quasi riesce a credere alle proprie orecchie.

Ritrovato in diretta il giovane scomparso dopo un intervento chirurgico alla testa. Una spettatrice avvisa che è ricoverato in un ospedale di #Milano. Si era allontanato dalla provincia di #Caserta il 7 settembre. Resta da capire come si era ferito.#chilhavisto pic.twitter.com/SE8j1BzqqW — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 20, 2023

Una spettatrice di Chi l’ha visto dice a Federica Sciarelli che il 35enne è lì con lei, in un ospedale di Milano. “Giacchino è qui, è arrivato ieri al pronto soccorso”, racconta felice la donna. Ora però resta da capire cosa è successo al ragazzo. Perché Gioacchino è stato aggredito? Ora non resta da capire che il motivo e fare luce su una faccenda a dir poco assurda.

