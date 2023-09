Caterina Balivo è da poco tornata protagonista su Rai1 con ‘La volta buona’. È un programma, parole della conduttrice, di “due ore di intrattenimento, di attualità, di divertimento e di giochi telefonici da casa”. “Sarà tanto bello dire ‘pronto chi è’ per i giochi telefonici che faremo. Poi sarà bellissimo sentire le storie delle persone e della loro volta buona. Ma scopriremo anche le eccellenze italiane che si racconteranno. Sono curiosa del genere umano che si racconta. Ci sarà spazio per sorridere, commuoversi, riflettere insieme. Tante emozioni in un unico contenitore”.

Tanta gioia ed entusiasmo per la partenza, che segna un ritorno di Caterina Balivo conduttrice, ma gli ascolti sono tutt’altro che buoni. ‘La volta buona’, che ha preso il posto di ‘Oggi è un altro giorno’ fatica anche a raggiungere la media del13% di share. Insomma, i numeri registrati finora sono allarmanti e il timore è che possano scendere ancora di più. Se dovesse accadere, non è da escludere che la Rai possa correre ai ripari con decisioni drastiche.

Caterina Balivo, gaffe a ‘La volta buona’: la Rai annulla tutto

Ma al momento Caterina Balivo continua ad accogliere ospiti in studio e a giocare con i telespettatori. Peccato che nell’ultima puntata andata in onda de ‘La volta buona’ ci sia stato, diciamo così, un piccolo incidente di percorso. È successo durante il suo gioco telefonico.

La conduttrice si è collegata con Massimo e gli ha chiesto qual fosse la città nominata nella celebre canzone di Raffaella Carrà, Pedro: “Vediamo se è la tua volta buona Massimo. Adesso ti leggo la domanda e scopriamo se sarà davvero la tua volta buona. Nella canzone Pedro di Raffaella Carrà, una ragazza gira per le strade, di quale città? Massimo non puoi sbagliarla”.

Il telespettatore ha risposto “Saint Tropez!“ ma, come si vede bene dal video, Carolina Di Domenico ha capito Santa Fe, cioè la risposta giusta. “Sì l’ha detto, l’ha detto!“. Caterina Balivo è sembrata più incerta: “L’ha detto? Ha detto Santa Fe? Menomale, bravo Massimo“. Ed è anche partito un balletto, ma alla fine gli autori hanno preso atto della gaffe e la vincita di 500 euro è stata annullata.