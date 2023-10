Chi l’ha visto, “qualcuno sta per perdere il lavoro”. Tutti, durante l’ultima puntata, hanno notato quello strano particolare (imperdonabile per alcuni) capitato alle spalle di Federica Sciarelli. Come ogni mercoledì, su Rai 3 va in onda il programma di utilità pubblica sulle persone scomparse in Italia (e non solo). E come spesso capita, essendo un programma in diretta, succede qualcosa di imprevedibile e assurdo.

>> “Signora, abbiamo ritrovato suo figlio”. Chi l’ha visto, colpo di scena in diretta: l’annuncio di Sciarelli

E chiaramente, sempre per lo stesso motivo di cui sopra, in tanti si ritrovano sui social a commentare quello che Federica Sciarelli scopre o dice. Eppure stavolta quello che rivela la padrona di casa c’entra poco e niente. Quello che è capitato infatti, è alle spalle della conduttrice e lei neanche se ne rende conto. Tanti utenti infatti, proprio sui social, hanno iniziato a commentare un dettaglio davvero poco carino per la Rai.





Chi l’ha visto, “qualcuno sta per perdere il lavoro”

Gli stessi poco dopo hanno iniziato a commentare e a far notare al programma cosa stava accadendo, non conoscendo minimamente il contesto. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?. Quando la Sciarelli stava quasi per salutare e a rimandare l’appuntamento a settimana prossima, molti hanno fatto notare che in studio poco e niente funzionava.

"Vado a lavorare in #CostaSmeralda": Dov'è andato invece Giacomo? Una telecamera l'ha ripreso a #Gonnesa l'8luglio, mentre tornava dove aveva lasciato un borsone e uno zaino. Una misteriosa chiamata di pochi secondi. Doveva vedere qualcuno?#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/AbSGWM6CG4 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 11, 2023

I telefoni, i servizi che partivano in ritardo e “qualcuno che invece di lavorare stava guardando un film”, scrive un utente. Proprio così in effetti, il dettaglio è apparso alle spalle di Federica Sciarelli. Il casino è scoppiato dopo che in uno degli schermi ad uso della regia, in molti hanno notato le immagini di un film in onda su Italia 1, ovvero Mediaset.

Qualcuno perdera' il lavoro stasera😳😳 Stan guardando un film ,ecco perche' nessuno risponde al telefono😳#chilhavisto #chilhavisters pic.twitter.com/aJU80R3UFQ — DarkEmpress (@XDarkEmpress) October 11, 2023

Chi si permette in Rai di guardare un film durante l’orario di lavoro e per giunta dalla rete concorrente? Gli utenti, esperti di questo genere di film, hanno subito notato che si trattava di “Terminator – Destino oscuro”. E in tanti, nel commentare la faccenda hanno chiesto se questa gaffe “farà perdere il lavoro a qualcuno stasera”. Chi lo sa, ora sicuramente i diretti interessati saranno messi alla gogna pubblica, chissà se anche da mamma Rai.

