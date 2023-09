Si era allontanato da casa l’11 luglio del 2013 lasciando la sua famiglia nello sconforto più totale. Una lettera indirizzata ai genitori, all’ex moglie e alle due figlie, prima di sparire nel nulle. Una lettera letta mercoledì 21 settembre da da Federica Sciarelli durante la puntata di Chi l’ha visto? “Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita”, le parole nella missiva lasciata ai genitori.

“Cercherò di fare bene almeno quest’ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo . conclude la lettera – e restano ancora alcuni anni difficili”. Poi il buio totale, durato dieci anni. Fino a oggi, quando a Chi l’ha visto è arrivata la notizia a dir poco sconvolgente.

Leggi anche: “Signora, abbiamo ritrovato suo figlio”. Chi l’ha visto, colpo di scena in diretta: l’annuncio di Sciarelli





Scomparso 10 anni fa, Adamo Guerra è vivo e abita in Grecia

Dopo la scomparsa l’auto di Adamo Guerra, residente a Imola, era stata trovata al porto di Ancona. In base alle indagini Guerra aveva acquistato un biglietto per imbarcarsi il 9 luglio 2013 su un traghetto in partenza per Patrasso, in Grecia. Dentro c’erano il suo cellulare e il tablet, non i documenti, ma di lui nessuna traccia. All’epoca la trasmissione Chi l’ha Visto si era occupata del caso divulgando l’appello della famiglia. La polizia aveva trovato alcuni bigliettini in cui Adamo Guerra aveva fatto riferimento a problemi economici, minacciando di farla finita. La denuncia della scomparsa era stata presentata l’11 luglio 2013 dalla madre, che con il padre si recava spesso a casa del figlio e che non aveva più avuto sue notizie.

L’uomo era stato sposato con Raffaella per quindici anni, da lei aveva avuto due figlie, ed era separato. Ma il rapporto tra i due era rimasto buono e proprio l’ex moglie lo aveva visto il giorno prima di far perdere le proprie tracce. Ora Chi l’ha visto è tornata sul caso e durante la puntata andata in onda mercoledì 20 settembre c’è stata l’incredibile svolta. Adamo Guerra è vivo e si trova in Grecia. A dare la notizia alla trasmissione è stata proprio Raffaella, che ha ricevuto la conferma choc dal suo avvocato. La donna e Adamo erano separati e dopo la scomparsa Raffaella ha provato a chiedere il divorzio.

Poi la notizia choc: “L’avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia”, ha confermato la donna alle telecamere di Chi l’ha visto. Raffaella è sconvolta e grazie a Chi l’ha visto ha avuto la conferma che l’ex marito e padre delle sue bambine è vivo e abita davvero in Grecia. “Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma. 10 anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre”, ha detto scioccata da donna.