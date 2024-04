Colpo di scena all’Isola dei Famosi, anzi per essere più precisi la notizia è circolata dall’esterno del programma. Un naufrago, Artur, avrebbe infatti nascosto qualcosa di importante, che non ha voluto dire a nessuno ma ora è stato sgamato. Tra l’altro lui si starebbe avvicinando sempre più d una naufraga in queste ore, dunque stanno sorgendo molti dubbi ai telespettatori.

All’Isola dei Famosi questo naufrago è sembrato essere molto interessato ad una compagna di avventura, ma il rischio è che non ci sia buona fede nei suoi comportamenti. Una delle massime esperte del gossip e della tv, Deianira Marzano, ha infatti sganciato una bomba atomica sul concorrente in questione.

Isola dei Famosi, segnalazione su un naufrago: “Ha una fidanzata segreta”

Il suo presunto interesse all’Isola dei Famosi verso questa concorrente potrebbe non essere veritiero. Infatti, il naufrago avrebbe una fidanzata segreta e ora il pubblico potrebbe perdere la pazienza. Non si è mai soffermato sulla sua vita privata, ma si era dato per scontato che potesse essere single. Invece le cose non starebbero affatto in questo modo.

A non dire la verità sarebbe Artur, che ha flirtato con Khady in questi giorni: “Vabbè, ora devono far credere di essere una coppia Artur e Khady all’Isola, giustamente sono giovani e belli e le provano tutte. Detto ciò pare che lui abbia una donna fuori, quindi si palesi. O anche lei è a favore di questi teatrini…”. C’è curiosità per capire se accetterà questo invito o meno.

Non abbiamo prove ufficiali del fidanzamento di Artur Dainese, ma vedremo se Vladimir Luxuria gli chiederà qualcosa in più sulla sua vita privata e sentimentale nella prossima puntata per cercare di svelare l’arcano.