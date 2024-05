“Li ha cacciati”. Uomini e Donne, choc al trono di Ida Platano: Maria De Filippi perde le staffe e li butta fuori

Ida Platano sta tenendo gli italiani con il fiato sospeso i fan di Uomini e Donne, mai prima di questa edizione si erano succeduti dei colpi di scena tanto inaspettati. A tenere alto l’interesse nelle ultime settimane è soprattutto il cavaliere napoletano Mario Cusitore. Ida ha cercato infatti di lasciarsi tutto il passato alle spalle e di proseguire la conoscenza, ma in questi giorni è arrivata la doccia fredda e durante le ultime registrazioni, anche Maria De Filippi ha preso una decisione choc sul trono di Ida Platano.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo in queste settimane. Il cavaliere ha mostrato molto interesse per Ida Platano, ma ad un certo punto è stato sommerso da segnalazioni che lo accuserebbero di avere dei rapporti con altre donne lontano dalle luci degli studi di Canale 5, come è stato constatato proprio in questi giorni.

Leggi anche: Ida e Mario a Uomini e Donne, la decisione choc di Maria: il pubblico già lo sapeva





Uomini e Donne, Ida non si presente in studio, Maria De Filippi si stanca e fa uscire i corteggiatori

Il cavaliere, infatti, è stato beccato in un B&B con una ragazza e sembra che in una puntata non ancora mandata in onda, messo alle strette, abbia confessato. Tra Ida Platano e Mario Cusitore c’è stato un nuovo confronto, con la tronista che cerca verità e chiede che la donna di cui si parla venga chiamata in studio per un confronto ma il campano ha cercato di discolparsi e tentare in tutti i modi di giustificarsi.

“O mi credi o non mi credi. Mi sono innamorato della persona sbagliata”, ha detto Mario Cusitore. Alla fine Ida Platano non si è presentata in studio e ha mandato un video messaggio. La tronista ha deciso di non entrare in studio per mandare un messaggio forte ai due corteggiatori e nel video ha spiegato quando si sia impegnata a passare sopra alle continue segnalazioni sul corteggiatore.

“Non so più che dire a Mario, gli ho creduto dal giorno uno nonostante segnalazioni, ragazze e tutto. Quando mi doveva dimostrare l’ultima cosa… Quella frase non l’ho accettata”, ha detto la tronista, scatenando la reazione di Ida e Gemma contro il corteggiatore: “La tua parola non vale proprio un ca**o di niente” ha detto Tina e anche Gemma Galgani si è scagliata contro i due corteggiatori: “Vergognosi tutti e due (…) Ma ci pensate come sta? Come avete potuto?”.

#GianniSperti : "#Maria non vedo #Mario" e Maria "nemmeno #Ida" e lui "Che succede Maria?" con gli occhi stralunati. E Maria "Niente, adesso vediamo". Gianni si porta le mani al petto e…"Oddio Maria così mi metti un ansia…"



51 anni di uomo#uominiedonne pic.twitter.com/62LKhK9d0S — OPINIONISTA (@Solo_LaGio) May 8, 2024

Il trono di Ida Platano è a serio rischio e dopo aver ascoltato il video e intervenuta lasciando il pubblico senza parole. Stanca di tutta la situazione che si era venuta a creare, Maria De Filippi è intervenuta e ha mandato via i due corteggiatori: “Vi faccio uscire, è inutile che stiate qua”. I due sono usciti e i telespettatori sono rimasti senza parole per la decisione di Maria, fino a poco tempo fa prendeva sempre le parti di Mario Cusitore e per questo motivo era stata accusata.