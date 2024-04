“L’hanno portato in infermeria, Vladimir”. Isola dei Famosi, malore in diretta: l’annuncio choc di Elenoire Casalegno a fine puntata lascia tutti di sasso. Non è la prima volta che accade durante questa edizione, appena partita per giunta. Era successo prima a Marina Suma, che ha subito un brutto colpo ed è stata portata in infermeria per degli accertamenti. Per non parlare poi dei casi di Covid che sta attanagliando gli autori del programma con defezioni ogni giorno più gravi.

C’è anche da dire, tuttavia, che i naufraghi che l’hanno contratto stanno bene e sono asintomatici. Dopo l’infortunio di Miss Italia, è stata la volta di Greta e Aras che per primi sono risultati positivi al Covid e di conseguenza finiti in quarantena in hotel. Poi per fortuna Greta si è negativizzata ed è tornata sull’isola, ma non Aras che si trova ancora in infermeria.





“L’hanno portato in infermeria”. Isola dei famosi, malore in diretta

Poi il colpo di scena quando durante la diretta della terza sera è stato annunciato che anche un terzo naufrago era risultato positivo al covid: Edoardo Franco. Anche lui ha affermato di essere asintomatico e di non avere problemi di salute. Poi il piccolo dramma quando Marina Suma è caduta ricevendo un colpo alla schiena lasciandola inerme.

Edo sta bene e tornerà presto dai suoi compagni! 💪🏼#Isola pic.twitter.com/bpgxXlw6kk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

Portata subito in infermeria dopo che Vladimir Luxuria ha prontamente bloccato il collegamento, sembra stia bene, ma per il momento non ci sono molte altre novità su di lei. Potrebbe essere finita qua e invece no, perché la sfortuna si è abbattuta pesante sull’isola onduregna. Ad un tratto, verso il termine della puntata, Elenoire Casalegno fa sapere che anche Francesco Benigno si è sentito male.

A rendersi conto della sua assenza erano stati tanti utenti ed è stata proprio l’inviata a raccontare che l’attore aveva avuto un piccolo malore ed era stato accompagnato in infermeria. Così, dopo aver lasciato la Palapa, per fortuna l’uomo è tornato in gioco subito dopo l’inizio delle nomination. Lui stesso ha raccontato di star bene e che è stato soltanto un episodio isolato e di fatto rientrato. Che succederà ancora?

