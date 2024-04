“Tu adesso torni a casa”. Isola dei Famosi 2024, il clamoroso annuncio di Vladimir Luxuria lascia tutti senza parole. È successo a metà puntata e per il resto della stessa il pubblico non ci ha quasi creduto. Ma cosa è successo e perché è accaduto? Durante la puntata infatti è accaduta una cosa che doveva capitare: la prima eliminazione della stagione. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato un nome tanto pesante.

>> “Rischia di chiudere in anticipo”. Isola dei Famosi 2024, che brutta notizia per Vladimir Luxuria

Come ricorderete, negli anni precedenti andava diversamente: quando un naufrago veniva eliminato finiva su un’isola segreta e qui gli veniva data una seconda possibilità. Stavolta non è così: chi viene eliminato torna a casa, punto.Tutto è iniziato chiaramente con Vladimir Luxuria che si collega con l’inviata di questa edizione: Elenoire Casalegno e il gruppo di concorrenti presenti in Honduras.





“Torni a casa”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Luxuria

Elenoire allora ha subito raccontato allo studio che Aras è ancora assente da La Palapa, per via del Covid-19. D’altro canto Greta Zuccarello, anche lei sotto Covid, è tornata tra gli altri dopo essersi negativizzata. Altro positivo nel frattempo: Edoardo Franco che si è collegato dall’albergo. Il ragazzo sta bene, ha detto di essere asintomatico e che spera di tornare presto sull’isola.

Poi Vladimir si è congratulata con Edoardo Stoppa, il quale ha acceso il fuoco. Ma torniamo all’eliminazione: la prima naufraga a dover lasciare l’Isola dei Famosi 2024 durante la terza puntata è Luce. Contro ogni previsione, la Caponegro è dovuta uscire con il 14% (Peppe 36%, Samuel 27%, Khady 33%).

E pensare che proprio lei aveva raccontato di voler fare questa esperienza soltanto guadagnare qualcosina e riprendere in mano la sua libertà. Dopo il terribile annuncio di Vladimir Luxuria, Luce ha quindi fatto sapere che cercherà un’altra soluzione. Dopo la notizia Matilde Brandi non è riuscita a trattenere le lacrime per lei.

Leggi anche: “Chiamate subito il dottore”. Paura all’Isola dei Famosi, l’incidente choc in diretta. Vladimir sconvolta