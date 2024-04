Nella serata di lunedì 15 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. E una concorrente è rimasta vittima di un improvviso infortunio, che ha terrorizzato la conduttrice Vladimir Luxuria e l’inviata Elenoire Casalegno, che era a due passi da lei al momento del fatto. La padrona di casa, rendendosi subito conto dell’accaduto, ha spalancato la bocca in segno di preoccupazione.

Infatti, durante una delle prove dell’Isola dei Famosi la concorrente ha subito purtroppo un infortunio che sin dal primo istante era sembrato serio. Casalegno, resasi subito conto del dolore provato dalla naufraga, ha allertato il dottore prontamente intervenuto per prestare le prime cure. E poi successivamente sono state fornite maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute.

Isola dei Famosi, concorrente vittima di un infortunio: “Chiamate il dottore”

Subito dopo che all’Isola dei Famosi la concorrente è stata protagonista di questo infortunio, Elenoire Casalegno si è avvicinata alla malcapitata e le ha chiesto come stesse. Capendo che la naufraga si fosse fatta davvero male ha esclamato: “Fermi un attimo, mi chiami il dottore?“. I sanitari sono giunti sul posto e la naufraga ha lasciato la palapa per essere soccorsa a dovere.

Ad essersi infortunata è stata Marina Suma durante la prova immunità. Lei e il naufrago Pietro Fanelli erano legati con una corda e dovevano andare verso la bandiera per portarla a destinazione. Lui, senza volerlo, ha fatto cadere la compagna di avventura che ha avvertito subito un forte dolore. Elenoire Casalegno ha poi raccontato: “Allora, in questo momento Marina sta facendo degli accertamenti medici“.

E infine l’inviata in Honduras ha aggiunto: “Appena avremo notizie sarà mia premura informarvi. C’è stato un momento di paura per lo strattone, ma attendiamo gli accertamenti. L’ho vista con il volto un po’ più disteso“. Nelle prossime ore se ne saprà di più, anche per comprendere se ci siano possibilità che Marina Suma possa proseguire o meno la sua avventura televisiva.