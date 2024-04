Alta tensione all’Isola dei Famosi, infatti tra i concorrenti sono nati i primi litigi. Protagonista di ben due scontri verbali è stato lo stesso naufrago, che non sta riuscendo ad inserirsi benissimo ed è già finito nel mirino dei compagni di avventura. L’aria in Honduras sta diventando già incandescente e sicuramente la puntata del 15 aprile non sarà facile da gestire per Vladimir Luxuria.

Durante una delle giornate vissute all’Isola dei Famosi i concorrenti hanno iniziato a battibeccarsi e si sono materializzati alcuni litigi. Una naufraga ha risposto così all’altro concorrente: “Cade dal pero lui, decide di iniziare a soffiare fortissimo, ha continuato a soffiare e ha bruciato le mani a tutti. Quello alla fine si è spento (in riferimento al fuoco n.d.r.). A questo punto non lo sopporto e mi pare che sia venuto qua a litigare“.

Isola dei Famosi, tra i concorrenti primi litigi: “Rompe il ca***”

All’Isola dei Famosi questi concorrenti che hanno avuto questi litigi hanno già lasciato il pubblico senza parole. Chi si è infuriata in primis è stata Maité Yanes, che ha aggiunto: “Certo che non sono un’esperta come dici tu, però sono sempre quella che si fa il cu*** qua tutti i ca*** di giorni. Ci sto io adesso, perché sei venuto qua?”. Poi il fuoco si è acceso e la tensione è diminuita. Ma successivamente Peppe Di Napoli si è scontrato con lo stesso naufrago.

Chi ha scatenato la rabbia di Maité e Peppe è stato l’attore Francesco Benigno. Il ristoratore ha esclamato: “Maité mi ha chiesto di aiutarla a tagliare i ricci e mi sono bucato le mani. Anch’io ho cucinato l’ultima volta ma mica ti ho chiesto di farlo tu, non lo dovevi dire”. Ma Benigno ha detto: “Hai preso un pesce e hai strillato come un matto, ora dici a me che non lo devo dire? Hai fatto un bordello“. E Di Napoli ha perso definitivamente la pazienza.

Maité esplode: "Mi pare sia venuto qua a litigare!" 😡😡

Quindi, Peppe Di Napoli ha chiosato così, rivolgendosi a Benigno: “Stai recitando, ti rispondo male quando voglio perché non sei nessuno. Mi ha fatto arrabbiare quando insulta e dice ‘oggi l’ho fatto io, ora lo fai tu’. Mica ti ho detto ‘sto facendo il riso, fallo tu’. Ci stanno tanti modi, è rozzo e se credi che sia scemo hai sbagliato proprio palazzo. Lui è entrato solo per rompere il ca***“.