Una notizia clamorosa è stata confermata nelle scorse ore e ha coinvolto l’Isola dei Famosi. Infatti, è stata presa una decisione che è destinata a far rimanere tutti increduli. C’è chi potrà gradire questa novità e chi invece resterà molto deluso. A proposito di tematiche simili, era intervenuto nei giorni scorsi anche Alfonso Signorini, che aveva preso subito le distanze.

Ma intanto il pubblico dell’Isola dei Famosi prenderà atto di questa decisione inaspettata e che lascerà tutti senza fiato. A parlarne è stata una delle protagoniste di qualcosa che è già successo col Grande Fratello. Andiamo a vedere insieme cosa ci dobbiamo aspettare prossimamente e per quale ragione questo rappresenta una vera sorpresa per i telespettatori.

Isola dei Famosi, annunciata una clamorosa decisione

Da qui al prossimo futuro dovremmo aspettarci una cosa pazzesca, che in qualche modo fa riferimento all’Isola dei Famosi. La decisione è stata presa da una famosa, seguitissima in particolare su TikTok e che ha rubato la scena proprio grazie ad una versione particolare del Grande Fratello. E chissà cosa dirà realmente la gente, quando leggerà l’ufficialità della notizia.

A rompere il silenzio è stata la tiktoker Rita De Crescenzo, protagonista nella versione napoletana del GF chiamata La casa dei figli di Mouse. Su quest’ultima Signorini aveva esclamato: “Un esempio di trash più totale? La versione che hanno fatto adesso del GF napoletana. A me quella roba lì non diverte, mi deprime, anche se lo definiscono come trash”. E ora si è saputo che ci sarà pure un’Isola dei Famosi partenopea.

Ora non resta che aspettare la data di inizio dell’Isola dei Famosi napoletana e soprattutto capire chi saranno i naufraghi di questa edizione particolare. E vedremo se ci sarà anche una reazione di Vladimir.