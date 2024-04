Ormai è andata in archivio la prima settimana dell’Isola dei Famosi. E Samuel Peron riceverà nelle prossime ore una notizia incredibile. Dopo pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras, non si aspettava di arrivare ad una situazione del genere invece è successo davvero. E la sua reazione non potrà che essere clamorosa e di grandissimo entusiasmo.

Infatti, la conduttrice Vladimir Luxuria si rivolgerà ai concorrenti e anche e soprattutto a Samuel Peron per comunicargli qualcosa di veramente importante. A parlarne in anteprima è stato il sito Novella 2000, che ha rivelato una news veramente interessante sul ballerino, protagonista di Ballando con le stelle. Andiamo a scoprire insieme di cosa stiamo parlando.

Isola dei Famosi, la notizia su Samuel Peron

Parliamo di un sondaggio sull’Isola dei Famosi, che ha riguardato soprattutto Samuel Peron, colto da una splendida notizia. Anche se ne è al momento all’oscuro, ma nella serata del 15 aprile glielo comunicheranno. Male invece la situazione legata a Valentina Vezzali, Marina Suma e Maité Yanes, che non hanno ottenuto nient’altro che l’1% delle preferenze del pubblico.

Il sondaggio ha fatto riferimento al preferito della prima settimana e Samuel Peron è già entrato nel cuore dei telespettatori. In terza posizione si è piazzato Aras Senol, mentre al secondo posto abbiamo Edoardo Stoppa col 14% dei voti. E il primato è proprio del ballerino, che ha conquistato il 20% delle preferenze. Un risultato veramente lusinghiero.

Ovviamente sapremo solo nel corso della puntata in diretta su Canale 5 se questa previsione di Novella 2000 corrisponderà alla realtà o se ci sarà qualche improvvisa sorpresa.