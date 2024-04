Inizia una nuova settimana dell’Isola dei Famosi. La scorsa settimana i telespettatori del reality show condotto da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti, hanno conosciuto i naufraghi – compresi i nip – e hanno già dovuto dire addio a due: Tonia Romano e Francesca Bergesio , infortunata al ginocchio. La concorrente ha comunicato che, visto l’esito degli accertamenti medici, la sua avventura da naufraga era finita.

Nel corso della seconda puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria in prima serata su Canale 5, sono sbarcati due nuovi naufraghi in Honduras. Si tratta dell’attore Francesco Benigno e dello scrittore e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. Questa sera ci sarà il momento della prima eliminazione dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, i sondaggi e la prima eliminazione

Quest’anno i naufraghi meno votati lasceranno definitivamente l’Honduras: “C’è una novità molto importante. In questa edizione non ci sono altre isole o seconde chance per i nostri naufraghi. Avete tutto il potere di decidere chi deve tornare a casa e la vostra decisione sarà definitiva, chi arriverà ultimo se ne andrà e ci raggiungerà in studio“, ha spiegato Vladimir Luxuria durante la scorsa settimana.

In nomination ci sono quattro naufraghi: Khady Gueye, Luce Caponegro, Peppe Di Napoli e Samuel Peron. Secondo il sondaggi di ForumFree, la situazione sembra essere molto chiara. Il preferito del pubblico dell’Isola dei Famosi è Khady Gueye, che ha conquistato la prima posizione con il 36% delle preferenze.

A seguire c’è Luce Caponegro con il 29%, poi Samuel Peron con il 22% delle preferenze, mentre il naufrago che secondo i sondaggi dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi è Peppe Di Napoli. Il pescivendolo star di TikTok si posiziona ultimo con solo il 13% delle preferenze. Anche dai sondaggi riportati dal sito Biccy, il più a rischio in tutti i sondaggi è Peppe di Napoli.