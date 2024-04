L’Isola dei Famosi 2024 non è partita sotto una buona stella, tra ritiri e concorrenti colpiti dal Covid Vladimir Luxuria sta avendo i suoi bei grattacapi, tanto che si parla di chiusura anticipata. Una sfortuna che quindi ci vede benissimo e che arriva nell’anno forse più delicato per il programma, quello del dopo Ilary Blasi, per anni padrone di casa. A puntare su Vladimir era stato Pier Silvio Berlusconi in persona. “Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality”.

>>“Ha il cuore infranto”. Amici 23, dramma Gaia: scoppia a piangere e si chiude in bagno. “Così non ha più senso”

“Ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta”. Per ora però la formula non sta funzionando. La prima puntata ha raccolto 2 milioni e 602mila telespettatori con share del 20%.





Isola dei Famosi 2024, il programma potrebbe chiudere in anticipo

L’anno scorso erano stati 2 milioni e 919mila (23,3% di share), dunque si sono persi per strada più di 300mila spettatori. La seconda puntata è andata ancora peggio, con 2 milioni e 432mila spettatori e share del 17,8%. E nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione che fa gelare i polsi. A riportarla è l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Se questa sera l’Isola dei Famosi 2024 non arriverà al 17% di share si potrebbe arrivare alle chiusura anticipata del programma, già il prossimo maggio”.

Uno schiaffo durissimo per il programma che avrebbe dovuto concludersi ai primi di giugno. Per Mediaset l’obiettivo aziendale è, del resto, quello di avvicinarsi ai dati del 2023 . “Per la prima volta nella storia dati di ascolti è accaduto di battere la concorrenza – ci ha raccontato Pier Silvio Berlusconi -, ma non è nei nostri obbiettivi per il futuro”.

“Facciamo la gara con noi stessi soprattutto e porci come indice di gradimento come televisione commerciale e ricavi pubblicitari. Ripeter gli stessi risultati del 2024 sarà impossibile per un semplice fatto: ci sono gli Europei con la Nazionale e ci sono le Olimpiadi”. Oltretutto il reality è particolarmente costoso. Insomma il rischio che questa sia l’ultima edizione dello show è alto.