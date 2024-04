Amici 23, dramma Gaia: l’allieva si chiude in bagno e scoppia a piangere. Solo dopo lunghi minuti ha deciso di aprire la porta e raccontare tutto a Martina. Intanto le polemiche per il serale non si placano. Secondo il pubblico non essere arrivati a un’eliminazione è stato un ulteriore schiaffo al regolamento. Da parte sua Michele Bravi, il giudice che ha preso la decisione di aspettare ancora una settimana prima di prendere una decisione su Lil Jolie e Sarah, si era giustificato in questa maniera.

“Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento e una grande possibilità. Mi tocca anche il ruolo di preferire l’una all’altra e per me è molto difficile. Vedo delle possibilità enormi in voi”. Quello che succederà lo vedremo nei prossimi giorni, intanto in Casetta Gaia ha avuto un crollo: un nuovo colpo dopo l’infortunio che l’ha bloccata per tre settimane.





Amici 23, Gaia in lacrime per Mida: lui vicino a Aurora

Gaia si è chiusa in bagno a piangere dopo che Mida non le ha fatto gli auguri per il compleanno, l’ex fidanzato pare sia stato l’unico tra gli allievi a comportarsi così. Come detto è stata Martina a consolarla, riuscendo a farsi aprire la porta. “Io faccio la dura ma non riesco, è la sua indifferenza. Nemmeno gli auguri mi ha fatto, capito? Non piango perché mi piace ancora”, ha raccontato.

E Ancora: “Lui ce l’ha con me perché balla qualcun altro per me. Lui ha paura di uscire male per quello che ha detto, ognuno di noi esce per quello che è. Gliel’ho sempre detto”. A tutto questo si aggiunge anche un’altra scena che ha aumentato il carico emotivo. “Ha il cuore infranto poverina, c’è da capirla”, scrive un fan. In cucina Gaia ha visto Mida scherzare con Aurora. “Non riesco a essere indifferente a certe cose, ci provo”, ha confessato a Lil Jolie. Il pubblico si è schierato tutto con Gaia.

“Ma uno che non fa gli auguri alla ragazza che stava insieme fino a pochi giorni fa, uno che non gli chiede da persona umana se ha bisogno di qualcosa, ma voi lo vorreste a uno così? Non sono i filmati o le clip: è lui che esce fuori per quello che è! Una persona con empatia 0 e ha ragione Gaia, certi atteggiamenti potrebbe evitarli. Vorrei vedere se fosse stato il contrario”.