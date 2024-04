Sono passate tre settimana dalla fine del Grande Fratello, tre settimane dalla contestatissima vittoria di Perla Vatiero. E proprio lei, Perla Vatiero, è finita di nuovo sotto i riflettori, criticata aspramente dopo che qualcuno tra il pubblico si è accorto di qualcosa di strano tra le sue storie Instagram. Nei giorni scorsi, dopo settimane di silenzio, anche Signorini aveva voluto dare la sua versione sui motivi che hanno portato Perla alla vittoria del reality.

>>“Stai qui solo per rompere il ca***”. Caos all’Isola dei Famosi, tra loro è guerra aperta: “Tu non sei nessuno”

“Lei è più tonda come personalità, è più morbida e rappresenta pienamente il target del Grande Fratello. Tante ragazze e tante donne si sono identificate in lei, dato che è nata come la sfigata che è stata tradita, anche se in realtà è stata prima lei con Igor che Mirko con Greta. Quel mondo lì ero sicuro che facesse sfracelli”. Una vittoria che non la salva dalle critiche.





Alcuni utenti si sono infatti accorti che in alcune sue sponsorizzazioni la dicitura ADV (che indica una sponsorizzazione pubblicitaria) è stata nascosta. Un gesto per il quale è stata accusata di scarsa trasparenza. “Non solo guadagnano soldi facendo un cazzo e sponsorizzando cagate, ma hanno la faccia come il culo di nascondere una dicitura che per legge deve essere ben visibile. Non siete in grado di dare trasparenza e correttezza a chi vi segue”.

E ancora: “Immagina vincere il grande fratello (immeritatamente) e ritrovarti a sponsorizzare delle truffe ai tuoi sostenitori solo per guadagnare 1€”. Tra tanti commenti negativi c’è anche chi la difende: “Immagina rosicare e rompere le palle al prossimo dopo 3 settimane dalla fine del gf senza riuscire a farsene ancora una ragione della sconfitta della rossa. E su dai andate avanti che poi vi fa male tutta sta invidia”.

Facciamo la caccia al tesoro: trova l’adv pic.twitter.com/dR41jVblks — raga suggeritemi un nome da user di x (@aidalaverdadera) April 13, 2024

E chi ha la sua personale visione: “Aldilà dell’ADV, questi fenomeni sono lo specchio del degrado socio culturale in cui siamo caduti. Gente senza nessun tipo di talento idoli del nulla, di milioni di persone senza idee. I ragazzini sognano di diventare come loro. Penso sia raccapricciante”.