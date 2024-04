“Sei un fallito, sei niente”. Isola dei Famosi, rissa tra i naufraghi. Quello che è successo ieri, durante la terza puntata del reality show. I due protagonisti se le sono dette di santa ragione e fosse stato per uno in particolare, probabilmente, le cose sarebbero finite anche peggio (ma senza telecamere probabilmente, ma questa è solo una provocazione che si legge sui social). Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo e tra chi. I protagonisti sono due: Francesco Benigno e Peppe Di Napoli.

Tutto parte da una provocazione da parte dell’attore che cerca di impartire ordini senza averne l’autorità. Domenica infatti, ad un tratto, il famoso attore partenopeo ha chiesto al proprietario della Pescheria Di Napoli, di pulire i ricci di mare. Ed è qui che è andata in scena la prima vera litigata dell’Isola dei Famosi 2024. L’attore ha chiesto: “Li tagli tu i ricci insieme a lei? Io li ho tagliati ieri e mi sono fatto male. Io comunque l’ho già fatto“.





“Sei un fallito, sei niente”. Isola dei Famosi, rissa tra i naufraghi

Peppe Di Napoli però non ha ben apprezzato il tono in cui gli è stato chiesto e lo ha fatto presente a modo suo, a Francesco Benigno. “Ma che modi sono questi?! – ha quindi detto il pescivendolo napoletano – Anche io ho cucinato l’altra volta, ma poi mica ho chiesto di farlo a te. Tu che sai pulire i ricci, fallo“. Poteva finire qui e invece Francesco ha perso completamente il lume della ragione ed ha sbroccato malissimo: “Qui se ci mettiamo a fare ‘quello che ho fatto io e quello che hai fatto tu e che fanno gli altri’”.

Una lite accesa tra Peppe e Francesco! 🔥#Isola pic.twitter.com/hMWj0EuVPx — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

E ancora: “Io non dico queste cose, ho solo detto che ho tagliato i ricci e mi sono fatto male. Come non devo dirlo? Tu ieri hai strillato come un matto vicino a me che volevo dormire, solo perché avevi preso un pesce. E poi ora mi critichi, ma fino a ieri ero il tuo attore preferito e avevi visto tutti i miei film“. Peppe Di Napoli allora ci è andato pesantissimo: “Ma stai recitando? No, dimmi, stai recitando? Senti fra, ti rispondo male quando voglio”.

"Vuole essere un po' provocatorio"

I naufraghi non hanno visto di buon occhio l'ingresso di Francesco Benigno!#Isola pic.twitter.com/iwvO3Oj7lU — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

Poi dice l’imprenditore: “Perché tu non sei proprio nessuno fra. Mi fai arrabbiare tanto quando tu insulti, quando dice ‘ieri l’ho fatto io e oggi lo fai tu’. Ma io a te non dico ‘ieri ho cucinato io e oggi fallo tu’, io non dico mai così. Ci stanno tanti modi di dire le cose e tu sei rozzo. Tu sai solo recitare, sei entrato qui dentro per rompere. Se credi che io sia ingenuo hai sbagliato proprio palazzo. A me gli arroganti danno sui nervi, sembri un bullo. Ma chi sei? Sei un fallito nella vita“.

