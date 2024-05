Una Nessuna Centomila – in Arena, l’evento contro la violenza sulle donne è stato trasmesso in diretta su Rai1 e condotto da Amadeus e Fiorella Mannoia. Sul palco tanti, tantissimi ospiti del mondo della musica per lanciare un messaggio forte e chiaro e portare avanti un percorso di sensibilizzazione sui temi della violenza e della disparità di genere che negli anni ha permesso di raccogliere 2 milioni di euro, devoluti a 7 centri antiviolenza in Italia.

Lo ha spiegato la cantante e presidente onoraria dell’associazione Una Nessuna Centomila. Tra gli ospiti delle due serate Achille Lauro e Giuliano Sangiorgi, Tananai, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Brunori Sas, Nicolò Fabi, Mahmood e Samuele Bersani e sul palco sono intervenuti anche gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo. La conduzione della doppia serata è stata affidata ad Amadeus, in uno dei suoi ultimi impegni in Rai.

Leggi anche: “Ecco tuo padre”. Affari tuoi, sorpresa sul concorrente: Amadeus lo presenta e il pubblico di sasso





Una Nessuna Centomila, pubblico impazzito per Amadeus

Com’è ormai noto a tutti, dalla prossima stagione televisiva Amadeus abbandonerà la tv pubblica per passare sul Nove. I sostituti, tra Affari tuoi, I soliti ignoti e il Festival di Sanremo non sono ancora sicuri e forse decisi dai vertici Rai ma una certezza c’è: il pubblico già lo rimpiange.

Per questo motivo durante lo spettacolo da Verona i telespettatori hanno invaso i social con commenti su Amadeus. E alcuni dettagli non sono sfuggiti: come il fatto che all’evento praticamente quasi tutti gli artisti saliti sul palco sono passati per i suoi 5 Festival di Sanremo.

il balletto iconico di amadeus per (probabilmente) l’ultima volta sulla rai, non potete capire quanto mi mancherà quest’uomo#UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/sJhyUha3GU — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) May 8, 2024

il balletto iconico di amadeus per (probabilmente) l’ultima volta sulla rai, non potete capire quanto mi mancherà quest’uomo#UnaNessunaCentomila pic.twitter.com/sJhyUha3GU — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) May 8, 2024

Ma c’è stato anche un altro momento che ha fatto impazzire il pubblico. Per l’ultima volta in prima serata Rai, Amadeus ha messo in scena il suo iconico balletto e anche qui i messaggi degli utenti sono arrivati a pioggia. Qualche esempio: “Non potete capire quanto mi mancherà quest’uomo”,“Io non ce la faccio più vedo Amadeus condurre programmi e più non riesco a vedere nessun altro al posto suo a Sanremo, ad Affari Tuoi, a qualsiasi programma, lui è perfetto“.