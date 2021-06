“Ce l’hai fatta!”. L’Eredità, Flavio Insinna è incontenibile: alla fine è successo davvero. Concorrente in lacrime

La felicità di Flavio Insinna, la gioia di un concorrente e quella del pubblico. Un’altra grandiosa puntata de L’Eredità, quella del 31 maggio 2021. Il migliore del triello è Massimiliano, lo avevamo lasciato come vincitore e lo ritroviamo giustamente ancora così, anche dopo la mancata messa in onda di domenica 30 maggio (dovuta allo Zecchino d’Oro). Lunedì sera però la trasmissione condotta da Flavio Insinna è tornata regolarmente in onda.

Ma la cosa meravigliosa è che la settimana si è aperta con il trionfo di Massimiliano, già reduce da un’altra vittoria. Il campione infatti ha intascato una somma strepitosa. Al Triello, oltre al campione del momento vi erano anche e Paolo e Andrea. Quest’ultimo ha rischiato di dover lasciare il game show di Rai 1 dato che è andato per ben due volte al confronto a tempo. La penultima gara de L’Eredità è stata veramente combattuta, ma alla fine a prevalere su tutti è stato Massimiliano.

L’uomo ha cercato di preservare il montepremi di 230 mila euro, ma è sceso a 28.750 euro dopo aver sbagliato tre volte. Ma veniamo a noi, le parole da accomunare con quella vincente erano: ’Andare, Sorrento, Dritti, Senza e Nudi’. Per l’Eredità tutti i sessanta secondi di tempo a disposizione, il campione ha cercato di incamminarsi sulla strada giusto e, al suono del Gong, si è lanciato su ’Meta’.





Massimiliano, poco prima di girare la sua cartelletta ha premesso di aver giocato escludendo dalla vista ’Sorrento’ poiché confondeva le idee. ’Dritti alla meta, Senza meta, Nudi alla meta (film del ’59), Meta in riferimento alla località della penisola sorrentina e Andare alla meta’. Grande Massimiliano che vince all’Eredità un bottino di 28.750 euro.

Tale somma va ad aggiungersi ai quasi 7 mila euro vinti nella recente sfida, raggiungendo la cifra strepitosa di 35.625 mila euro in gettoni d’oro. “Sei andato in meta! Le professoresse brindano e Massimiliano è incredulo”, urla Flavio Insinna applaudendo la vittoria del campione. Grande!