Altra puntata de L’Eredità e altra sorpresa cui hanno assistito i telespettatori: era già accaduto nella puntata di giovedì 27 maggio. In quell’occasione, è stato un concorrente a rendersi protagonista di una gag. Si tratta di Fabio, che in uno dei duelli ha spiazzato tutti con una risposta incredibile: Flavio Insinna fa la domanda: “Visita veloce con la S”. Inizia il countdown quando a un certo punto concorrente risponde: “Sveltina”. la risposta incredibile è accolta con una risata. Immediati i commenti degli “ereditiers” su Twitter: “Ma come gli è venuto in mente?”. E ancora: “Ride perfino lui”. E c’è chi ci scherza su: “Io gliel’avrei data buona, grande Fabio”.

Invece nella puntata di venerdì 28 maggio, è accaduto un altro episodio curioso. E questa volta il protagonista è stato il conduttore del quiz pre-serale Flavio Insinna. Notoriamente è sempre molto pacato, ama scherzare con i concorrenti e spesso gioca con loro nel tentativo di indovinare le varie domande. In questo caso ha preso le distanze da una domanda: capita davvero di rado di vedere Flavio Insinna così perplesso nel momento in cui pone una domanda ai suoi concorrenti

Per capire come sono andate le cose bisogna raccontare tutto quello che è accaduto. Durante il gioco, prima della Ghigliottina, Insinna infatti domanda: “Secondo l’esperta Elda Lanza, a chi di loro per consuetudine non si lascia mai la mancia? Al cameriere al ristorante, al maitre in albergo, allo steward della nave o all’hostess in aereo?”. La risposta esatta era l’hostess in aereo.





A questo punto Flavio Insinna ripete la risposta e si è fa serio commentando così: “Non voglio fare polemica, però… Qualcuno lo ha mai chiesto alle hostess se sono d’accordo? Magari si potrebbero ringraziarle anche con una busta con la mancia da chi ha preso l’aereo. È uno spunto su cui riflettere”, ha rimarcato. Pertanto i telespettatori hanno potuto assistere a questo piccolo episodio curioso di cui si è reso protagonista il conduttore.

Poi il gioco è proseguito regolarmente e alla Ghigliottina si è qualificato il campione Massimiliano, che dopo una serie di tagli ha giocato per 22.500 euro. Le parole indizio erano: volante, licenza, porta, presenza e calcolo. La risposta di Massimiliano è stata “guida”. Risposta sbagliata, poiché quella corretta era infatti “foglio”. E per l’ennesima puntata in cui si conferma campione, Massimiliano non porta a nulla.