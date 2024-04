Sono giorni che se ne parla anche perché com’è noto Amici 23 è registrato. Solo sabato sera il pubblico conoscerà il nome dell’eliminato, quello cioè dell’allievo o allieva che abbandonerà la scuola durante la fase del Serale, quindi ogni possibilità di vittoria. Tutti in attesa della quarta puntata, a maggior ragione perché nel corso della settimana un infortunio ha costretto allo stop Gaia De Martino.

Stop e non ritiro come paventato inizialmente: la ballerina ha accettato la proposta di Raimondo Todaro di essere sostituita per tutto il tempo necessario al recupero. Ovviamente se la sostituta verrà eliminata, Gaia perderà ogni chance di arrivare fino in fondo. La proposta è stata accettata dalla diretta interessata, rimasta però molto delusa dalla reazione dei suoi compagni di scuola per questo cambio di programma.

Amici 23, “colpo di scena” nella quarta puntata

Si è anche saputo il nome della sostituta: la ballerina scelta è Aurora Ranvestel, il suo nome è stato ufficializzato nel daytime di giovedì 11 aprile. Si tratta di una ballerina di latino della scorsa edizione che, a causa di un infortunio, non ha potuto accedere al Serale. La giovane è originaria di Bagheria, in Sicilia, e ha 20 anni.

Ma a quanto dicono le anticipazioni non la vedremo all’opera sabato sera. “L’allieva che sostituisce Gaia non ha ballato – si legge su SuperGuida Tv – Maria non ha detto nulla se non che Gaia era infortunata. Sulle carte con le foto dei vari team c’è la foto della nuova ragazza con la scritta balla per Gaia”. Ma andiamo alla parte clou della serata.

alcuni dicono sarah ma nessuno l’ha vista fuori dagli studi sono tutte teorie, alcuni web channel dicono che ci sarà un colpo di scena pero pic.twitter.com/YcCujrTJRc — coseacaso (@cosastasucced) April 12, 2024

Gli spoiler parlano di ballottaggio tra Sarah e Lil Jolie e come sempre sarà Maria De Filippi a comunicare in casetta il nome della ragazza che abbandonerà il talent. Stando ai sondaggi aperti sui social la nuova eliminata dovrebbe essere Sarah, anche se le percentuali in tutti i casi sono molto vicine ma qui si inserisce la bomba di Deianira Marzano : “Se so qualcosa sull’eliminato di stasera? Posso dire che ci sarà un colpo di scena“. E tutti a ipotizzare che alla fine la conduttrice farà rimanere entrambe. Se così fosse sì, sarebbe proprio un bel colpo di scena.