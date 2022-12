Assunta e Lucia, le sorelle di Antonino Spinalbese, sono entrate nella casa del GF Vip 7 per salutare il fratello che per loro è anche un po’ un papà. Soprattutto per Lucia, la sorella minore. “Per mia sorella maggiore sono un fratello e un amico, per la minore sono un papà”, aveva spiegato commosso Spinalbese qualche settimana fa.

Antonino Spinalbese ha perso il papà e da quel momento in poi ha dovuto indossare i panni dell’uomo di casa. “Ho sofferto tanto per lei perché non sa che cosa è avere un padre. Ho la fortuna di avere un sacco di amici dove vive. Qualora dovesse fare qualche cavolate, due ore e mezza e sono da lei. L’ultima volta che è accaduto, se lo ricorda ancora”, ha raccontato.

Le sorelle di Antonino Spinalbese, chi sono Assunta e Lucia

Emozionatissime, le sorelle di Antonino Spinalbese sono entrate nella casa del Grande Fratello Vip per salutarlo: “Siamo molto orgogliose di te, siamo felici perché tu sei cosi”. “Però dovresti farti scivolare un po’ di più le cose, tanto la gente ti giudicherà sempre”, ha raccomandato Assunta. “Siamo felicissimi di te, Nino. Siamo felici perché sei così, c’è poco da spiegare”, ha detto ancora in lacrime.

“Sono molto orgogliosa di te, mi manchi ma, per fortuna, posso vederti. Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi. Non ricordo un solo giorno senza di te. Sei bellissimo, devi lasciarti scivolare un po’ le cose. Divertiti, sei simpaticissimo quando giochi con Edoardo Tavassi, con Luca”, ha detto ancora. Poi parola a Lucia, la sorella più piccola di Antonino Spinalbese.

Le sorelle di Antonino generate letteralmente con Face App😧#gfvip pic.twitter.com/5dtFC06qtZ — Ale Rugg (@Ale__Rugg) December 5, 2022

Antonino, sua mamma… le sue sorelle. È il momento di regalargli una grandissima emozione. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/2E94NmNrA4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2022

“Il motivo per cui sono venuta qua, anche se so che non volevi, è per dimostrarti che sto crescendo. Sono estremamente orgogliosa di te perché ti sei aperto tanto, anche parlando di papà. Il fatto che tu ti stia aprendo è una delle soddisfazioni più belle che potessi darmi”, ha detto commossa Lucia, la sorella minore del concorrente del GF Vip 7. Le sorelle hanno anche parlato della figlia Luna: “Andiamo tutte le settimane da Luna, sta benissimo e non si è dimenticata di te. Guarda il quadro che hai sul dicano e ti chiama ‘papà’. E io crollo a piangere. È uguale a te, identica. Sei un padre meraviglioso, sia con Luna che con me”.