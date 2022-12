Antonino e Oriana, nuovo capito al GF Vip 7 dopo l’addio e il riavvicinamento della coppia del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due hanno trascorso qualche notte di fuoco ma Antonino ha deciso di troncare la storia dopo una dichiarazione della giovane.

Mentre parlavano in giardino, lui ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer ha fatto infuriare Antonino: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane“. Parole che hanno fatto scioccato Antonino Spinalbese. Nonostante le scuse, Oriana è stata messa da parte e attaccata anche in puntata da Sonia Bruganelli.

Antonino e Oriana, l’accusa di Edoardo a Spinalbese: “Schifo”

Antonino e Oriana sono finiti al centro del gossip del GF Vip 7. Alcuni hanno preso le parti dell’ex di Belen Rodriguez, mentre altri quelle della giovane influencer spagnola. Tra questi Edoardo Donnamaria, fidanzato con Antonella Fiordelisi, grande amica di Antonino. Il volto di Forum si è detto scioccato dal comportamento che Antonino ha avuto con Oriana e non ha perso occasione per attaccarlo.

“Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr****ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto. Lei però aveva davvero un interesse e lui come l’ha smollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia”, ha detto Edoardo parlando del comportamento di Antonino con Oriana.

#gfvip #nikiters #orianamarzoli



ma guarda un po Antonella che fa tanto l'amica di Oriana e poi è dalla parte di Antonino



grazie Edoardo per averci dato l'ennesima prova di quanto Antonella sia pessima, falsa, giocatrice…

👏👏👏😂😌 pic.twitter.com/eLjzGICJmd — La malmostosa (@VanessaXx91) December 5, 2022

E ancora: “Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere. Ecco di questo discorso ho parlato anche con Antonella e lei mi ha dato torto e ha dato ragione a lui. Lei lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Io continuavo a dirle ‘per me è un comportamento di ma, uno che ti trba e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c*o è orrendo””, le parole di Edoardo su Antonino e Oriana.