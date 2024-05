Siamo ormai arrivati quasi alla fine di Uomini e Donne e le attenzioni si stanno concentrando anche e soprattutto sul tronista Daniele. Tutti non vedono l’ora di assistere alla sua scelta e proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia molto interessante. Chi conosce molto bene il dating show di Maria De Filippi ha deciso di dare in anteprima questa notizia importantissima.

Il pubblico di Uomini e Donne resta in trepidazione, in vista di ciò che farà il tronista Daniele. La sua scelta catalizzerà l’attenzione di milioni di telespettatori e ora sappiamo decisamente qualcosa in più sulla sua imminente decisione. Occhi puntati anche sul destino di Ida Platano, che però sembrerebbe essere propensa ad andarsene senza fidanzarsi.

Uomini e Donne, tronista Daniele: la notizia sulla sua scelta

A togliere ogni tipo di dubbio sul futuro di Uomini e Donne e del tronista Daniele è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha fornito un’informazione preziosa sulla scelta del giovane. Infatti, ormai ha avuto una sorta di ultimatum dallo stesso programma, dato che non potrà necessariamente andare oltre una data prefissata proprio dalla redazione di UeD.

Dunque, Daniele dovrà per forza scegliere entro il 6 maggio, quando ci sarà l’ultima registrazione dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Poi la trasmissione finirà in vista dell’arrivo dell’estate. Pugnaloni ha infatti scritto su Instagram: “Lunedì prossimo ultima registrazione di questa edizione, perciò lunedì si registrerà anche la scelta di Daniele”.

Daniele dovrà prendere una decisione definitiva e scegliere quindi chi diventerà la sua fidanzata tra Gaia e Marika, che sono in lotta tra di loro per riuscire a conquistare il cuore del tronista.