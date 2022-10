La scoperta di Gegia a Pomeriggio 5. Dopo l’uscita dalla Casa, l’ex concorrente del GF Vip 7 è stata ospite della trasmissione condotta da Barbara D’Urso. L’attrice è stata la seconda eliminata dal gioco, salvata solo dal 9% dei votanti. Dopo l’eliminazione Alfonso Signorini, Gegia ha fatto notare che sicuramente la vicenda Marco Bellavia ha pesantemente influito sul suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Ma non solo, perché la brutta storia ha avuto degli effetti negativi anche nella sua vita privata. L’ordine degli psicologi ha radiato la donna e a Pomeriggio 5 Gegia ha fatto la scoperta. Barbara D’Urso le ha detto che a causa dei suoi atteggiamenti nei confronti di Marco Bellavia, l’ordine degli psicologi ha aperto una istruttoria contro di lei.

Dopo la scoperta gegia ha lasciatola conduttrice senza parole: “Io sono entrata al Grande Fratello Vip come concorrente, non come psicologa. Quindi io non dovevo fare psicanalisi a quelli che stavano dentro. Io con Marco mi sono comportata da amica, gli sono stata molto vicino […] Mi hanno segnalata? Non me ne frega niente perché io non agisco come psicologa!”.

Sconvolta dalle sua parole Barbara D’Urso, che ha provato a far capire a Gegia l’importanza della decisione dell’ordine degli psicologi: “È un’istruttoria contro di te Gegia…Lo capisci? Non stiamo parlando del nulla eh”, ha spiegato la conduttrice dopo la scoperta di Gegia, che comunque si è mostrata assolutamente tranquilla e, anzi, ha spiegato di aver preso la laurea solo per se stessa e non per psicanalizzare nessuno.

Gegia a PomeriggioCinque ha ricevuto un’istruttoria dall’ordine degli psicologi: “non dovevo fare la psicoanalisi la dentro, con Marco gli sono stata amica, gli sono stata MOLTO vicino…” 🥶

Luxuria: “Non pensi di dover fare autoanalisi?”

Lei sclera…. 🤦‍♀️ #iostoconmarco #gfvip pic.twitter.com/hQz2JgYcN9 — RIMANIAMO AMICI?! (@Kikostar0) October 21, 2022

“Io sono iscritta soltanto all’albo per un mio interesse. – ha detto Gegia dopo la scoperta – Mi cacciassero, io non agisco come psicologa! Io mi ero iscritta solo per partecipare ai convegni, ecc… Non agisco come psicologa. Mi sono laureata solo per un mio interesse”.