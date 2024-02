L’Isola dei Famosi si appresta a vivere un’edizione rivoluzionata in tutti i suoi aspetti. Infatti, secondo le ultime notizie ci sarà una nuova inviata al posto di Alvin. La conduzione è cambiata, con l’avvento di Vladimir Luxuria in sostituzione di Ilary Blasi, mentre nelle ultime ore è anche stato svelato il nome della nuova opinionista: Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Bonolis tornerà dunque in un reality dopo il GF Vip.

Ma non è tutto perché sempre nella giornata del 14 febbraio è arrivata un’altra notizia bomba sull’Isola dei Famosi. Fuori l’identità della nuova inviata della trasmissione, che prenderà il posto di Alvin. Ma attenzione perché su quest’ultimo sono uscite fuori altre indiscrezioni altrettanto interessanti, che confermerebbero ancora di più la svolta di Mediaset.

Isola dei Famosi 2024, nuova inviata: chi prende il posto di Alvin

Quindi, l’Isola dei Famosi avrà una nuova inviata stando alle anticipazioni del sito TvBlog. Niente da fare per Alvin, che non dovremmo vederlo in Honduras ma potremmo ammirarlo in una veste inedita. Parlando di colei che si collegherà dall’estero con Vladimir Luxuria, la scelta del programma sarebbe ricaduta su una bellissima e bravissima conduttrice televisiva.

In sostituzione di Alvin l’Isola dei Famosi avrebbe optato per Elenoire Casalegno, secondo TvBlog: “Chi ricoprirebbe il ruolo di inviato nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi? Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo all’Isola dei Famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto”.

Ma i fan di Alvin non dovrebbero disperarsi, infatti lui non dovrebbe essere estromesso dall’Isola. Potrebbe diventare infatti il secondo opinionista in studio, al fianco di Sonia Bruganelli.