Grande novità per l’Isola dei Famosi 2024. Svelato infatti il nome della nuova opinionista del reality show di Canale 5, che da quest’anno avrà una nuova conduzione. Mediaset ha estromesso Ilary Blasi, che dovrebbe presentare Battiti Live, per lasciare spazio a Vladimir Luxuria. E l’ex opinionista ha scoperto nelle scorse ore chi la affiancherà in questa magnifica avventura.

In seguito all’annuncio non sono mancate anche delle polemiche, infatti una svolta rivelato chi all’Isola dei Famosi svolgerà il ruolo di opinionista, il sito DavideMaggio ha lanciato una stoccata nei confronti di questo personaggio, volto noto di Canale 5. E lei ha risposto immediatamente, dicendo chiaramente di essere rimasta molto male per quelle parole sul suo conto.

Isola dei Famosi, chi è la nuova opinionista che lavorerà con Luxuria

Dunque, proprio il sito DavideMaggio è stato il primo a rendere pubblico il nome di colei che all’Isola dei Famosi sarà opinionista. E non si tratta della prima avventura del genere per la donna, che in questa veste si è fatta ben conoscere in un altro reality di successo. E ora c’è grande curiosità per capire che tipo di apporto porterà alla trasmissione, che inizierà tra un paio di mesi.

La nuova opinionista dell’Isola sarà Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis torna dunque in un reality dopo la positiva esperienza al Grande Fratello Vip. Ma DavideMaggio ha poi lanciato una provocazione: “Diciamolo, ci si aspettava ben altro per un programma ormai divenuto un gigante dormiente che non può più permettersi passi falsi. Ma in tutto ciò, a che punto siamo con il contratto di Paolo Bonolis a Mediaset? Scommettiamo che lo rinnovano?“.

Immediata la risposta di Sonia, che ha comunque confermato la notizia: “Caro Davide Maggio, hai perso un’altra occasione per dimostrare eleganza e rispetto per una donna“. Non resta che attendere l’inizio dell’Isola dei Famosi per apprezzarla nuovamente in tv.