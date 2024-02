Mercoledì 31 gennaio Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024. Tra queste ci sarà la conduzione della nuova edizione de “L’Isola dei famosi“, che sarà affidata a Vladimir Luxuria, ruolo vestito fino allo scorso anno da Ilary Blasi. “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei può fare bene?” ha spiegato l’ad di Mediaset.

Ilary Blasi resta un volto di Canale 5 e si starebbe pensando alla conduzione di “Battiti Live” nel caso la trasmissione passasse da Italia 1 alla Rete ammiraglia. Tra le varie novità sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi non c’è soltanto Vladimir Luxuria alla conduzione, ma, come riporta TvBlog, nelle vesti di nuova opinionista potrebbe esserci la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri.

“È lei la nuova conduttrice”. Isola dei Famosi 2024, fuori Ilary Blasi: c’è l’annuncio ufficiale





Isola dei Famosi 2024, nel cast ex concorrenti del Grande Fratello

“Su questo tema pare farsi strada un’idea. Replicare cioè la decisione presa al Grande fratello, che ha ingaggiato la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. In pole position per conquistare la poltrona di – anche qui unica– della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarebbe la giornalista Elena Guarnieri”, ha riferito il sito lanciando l’indiscrezione sulla nuova opinionista dell’Isola dei Famosi 2024.

Intanto Mediaset continua a lavorare sul cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 da aprile, probabilmente poco dopo la conclusione dell’edizione in corso del Grande Fratello. E proprio dal Grande Fratello arriverebbero diversi naufraghi pronti a sbarcare in Honduras. Questa è l’ultima indiscrezione di Anticipazioni Tv. Di chi si tratta?

Secondo il sito Anticipazioni tv, gli ex concorrenti che dovrebbero sbarcare in Honduras sarebbero Andrea Zenga (Grande Fratello Vip 5), Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini del GF Vip 7 e Patrick Ray Pugliese, anche lui ex concorrente prima nip e poi vip. Tra i nomi spuntano anche due concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Sembra che gli autori dell’Isola dei famosi abbiano messo gli occhi su Mirko Brunetti e Anita Olivieri (che però si trova ancora nella casa).