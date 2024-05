Notizia molto triste per il pubblico de Il paradiso delle signore. Un protagonista ha lasciato la serie televisiva dopo tanti anni. L’annuncio lo ha fatto lo stesso attore, durante la sua ospitata a La vita in diretta. Davanti ad Alberto Matano ha comunicato dunque la sua scelta di mollare e ha anche spiegato le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione sofferta.

Il paradiso delle signore perde uno degli elementi più rilevanti, infatti il protagonista ha lasciato la serie dopo ben 9 anni. Queste le sue parole in diretta: “Per me è stato un bel viaggio, otto stagioni, è stato un sogno ad occhi aperti. Un’esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da tante persone bellissime, che mi hanno portato a essere amato dal grande pubblico italiano. Non solo, la serie è venduta in 70 paesi del mondo, quindi è una cosa straordinaria”.

Il paradiso delle signore, il protagonista ha lasciato la serie: “Non voglio eccedere”

Parlando de Il paradiso delle signore, che nella giornata del 3 maggio ha visto concludere l’ottava stagione con l’ultima puntata, il protagonista che ha lasciato la serie di Rai1 ha aggiunto: “C’è stata l’ultima puntata, il personaggio è andato via ed è fuggito. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo raccontato tanto e credo sia arrivato il momento di prendersi una pausa, per dare la possibilità agli altri attori di continuare Il paradiso delle signore”.

Ad essersene andato è l’attore Alessandro Tersigni, che ha interpretato il ruolo di Vittorio Conti, fuggito con la sua Matilde nell’ultimo appuntamento. Non ci sarà nella nona stagione tv. E ad Alberto Matano ha esclamato ancora: “Il paradiso delle signore è una fiction bellissima, ma ho lasciato anche per non eccedere e per non arrivare a non raccontare niente. Ho preso la decisione di allontanarmi almeno per una stagione, che è la prossima”.

Alessandro Tersigni, 44 anni, ha anche preso parte ad altre serie tv come Le tre rose di Eva 3, Don Matteo 7, Un medico in famiglia 8 e Cuori. Ma sicuramente il suo ruolo a Il paradiso delle signore è stato uno dei più importanti dal 2015 al 2024.