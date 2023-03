“Dopo l’infarto…”. Jerry Calà ricoverato e operato al cuore, parla Mara Venier: gli ultimi aggiornamenti

Enorme spavento per Jerry Calà, colpito da un infarto improvviso nelle scorse ore. E ora Mara Venier ha deciso di intervenire pubblicamente, dando ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’attore. Quest’ultimo si trova a Napoli ed è stato prontamente ricoverato, in seguito al malore che lo ha colto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo. In un primo momento erano circolate voci molto allarmanti, poi a soffermarsi sulla vicenda erano stati i suoi manager con un post su Instagram.

Dunque, dopo che Jerry Calà ha avuto l’infarto e prima che scrivesse qualcosa l’ex moglie Mara Venier, gli agenti Alex Intermite e Alexander Tempestini avevano riferito: “Lui è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone, non come riportate falsamente su alcuni giornali“. Ma ora è arrivato il messaggio della conduttrice di Domenica In.

Jerry Calà e l’infarto, le parole di Mara Venier

Jerry Calà ha fatto preoccupare proprio tutti, a causa di questo infarto improvviso e del successivo ricovero in una clinica partenopea. Anche Mara Venier è stata subito informata dell’accaduto e ha voluto comunicare ai suoi follower qualcosa in più sullo stato di salute dell’ex marito. In un certo senso ha confermato le parole dei manager del 71enne, ma ha anche aggiunto un dettaglio in più. Inoltre, anche il sito Leggo è stato in grado di apprendere una novità sulle condizioni del comico siciliano.

Questo il post scritto da Mara Venier su Jerry Calà: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent…Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta bene!!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli … Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere”. Quindi, è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione ma il peggio è ormai passato. Infatti, stando a Leggo, potrebbero esserci le sue dimissioni già nella giornata di domenica 19 marzo.

Jerry Calà e Mara Venier si sono sposati nel 1984, poi nel 1987 è arrivata la separazione. Lui ha anche avuto un secondo matrimonio con Bettina Castioni e ha avuto un figlio, nato nel 2003. Ora questo momento difficile della sua vita personale, che però sta superando.