“Ricoverato in codice rosso”. Jerry Calà, la brutta notizia sull’attore: le sue condizioni

Paura per Jerry Calà: il popolare attore è stato colto da un malore nella notte tra il 17 e il 18 marzo mentre si trovava in un albergo di Napoli dove sta trascorrendo qualche giorno per le riprese di un film di cui è anche regista e principale interprete. La pellicola si intitola “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema” è ambientata tra il capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Fanno parte del cast anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.

In occasione della kermesse Capri Hollywood Jerry Calà aveva così annunciato il suo nuovo progetto. “Da febbraio giro un film a Napoli, come regista attore e sceneggiatore. Ho già fatto sopralluoghi a Monte di Procida, che è un luogo straordinario, ma ambienterò la storia anche a Ischia perché voglio che si torni a parlare di questa splendida isola come luogo del cinema, celebre per questo fin dagli anni 60. Al centro della storia ci sarà il rapimento di una star, non posso dire di più, sarà con una società di produzione napoletana e con attori partenopei”.

Jerry Calà colpito da un infarto: trasportato d’urgenza in ospedale

Jerry Calà è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è stato sottoposto a un intervento per uno stent coronario, come si legge sulle Instagram Stories dell’attore a firma del suo ufficio stampa: “Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali”, si legge in una storia sul profilo Instagram dell’attore. L’entourage dell’attore confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film.

Roberto Alessi, direttore del magazine Novella 2000, ha raccolto le prime dichiarazioni di Jerry Calà dopo il malore, per mezzo del suo amico e agente Alex Intermite: “Sto bene, ma che paura”, ha detto l’attore. In ospedale, sottolinea Alessi, “hanno capito che aveva subìto un infarto. Fortunatamente non si trattava di un infarto gravissimo, però è stato immediatamente operato e gli hanno applicato uno stent. Ora si è ripreso e le riprese del lungometraggio che stavano girando proprio a Napoli, che sono state momentaneamente sospese, dovrebbero riprendere già tra 15 giorni”.

Fortunatamente le condizioni di Jery Calà non sono gravi e l’attore attraverso il giornalista ha voluto tranquillizzare gli amici, i parenti e i fan che hanno appreso la notizia dal web”, aggiungendo che “ci vedremo presto” e ringraziando “per tutto l’affetto. Ribadisco che è andato tutto bene”. Jerry Calà ha 71 anni ed è stato sposato per tre anni con Mara Venier: la relazione è terminata dopo a seguito dei ripetuti tradimenti dell’attore.