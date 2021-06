“Per tutta la notte”. Mara Venier, la rivelazione su quelle ore, finite malissimo, con il super vip

Mara Venier, la rivelazione di Jerry Calà sulla conduttrice. Arriva a un traguardo importante, l’attore comico festeggia i suoi 70 anni ripercorrendo tappe fondamentali di carriera e di vita privata e sentimentale. Ogni esperienza ha assunto la sua importanza, e l’attore non poteva che tirare in ballo anche Mara Venier e quel sul presunto tradimento durante il viaggio di nozze.

“La stagione dell’amore viene e va”, recita il testo di una celebre canzone. Ma quando gli anni avanzano, anche quelli che sembravano essere stati dei ‘duri colpi’, si trasformano in qualcosa di diverso. Per molti amori finiti, anche nuovi inizi per l’amicizia. Questo non sempre accade, ma tra Jerry Calà e Mara Venier questo è potuto accadere.

I due sono convolati a nozze nel lontano 1984. Il matrimonio ha avuto vita breve, infatti il divorzio è arrivato tre anni dopo. Nonostante il capolinea raggiunto, tra l’attore e la conduttrice il patto solenne di poter mantenere degli ottimi rapporti di amicizia, provati da numerosi video e foto su Instagram che vedono Jerry Calà frequentare casa dell’ex moglie. E in occasione del 70° compleanno il racconto del retroscena con il divo del cinema.





Pare che a segnare la relazione siano stati anche i presunti tradimenti dell’attore: “Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘pure’, si può dire vero? Vabbè diciamo che era birichino… Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito”.

“Gli Ottanta sono stati incredibili, facevo due o tre film a stagione e vivevo in una Roma fantastica, dove la notte facevi incontri favolosi. Una volta io e Mara Venier, con cui ero fidanzato, fummo invitati a casa dai coniugi Pirelli: ma quel giorno si presentarono da loro anche Robert De Niro e Joe Pesci, e così io e lei fummo messi a dormire in salotto. Quando le due star rincasarono nel cuore della notte, Mara li aggredì prendendoli a parolacce in veneto. Tempo dopo De Niro mi venne a trovare al Jackie O’, un locale di Roma, truccato da vecchio e irriconoscibile: stava girando C’era una volta in America”.

Un rapporto speciale tra la conduttrice e l’attore di cui Mara ne ha parlato così: “Siamo stati insieme per 6 anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui”. E non è mancata occasione per Jerry Calà di porre chiarezza in un’intervista al Quotidiano Nazionale sul presunto tradimento: “Leggenda. Mara esagera apposta. Marachelle ne ho fatte, ma non quella volta”.