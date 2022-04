Isola dei famosi, colpo di scena. Questioni di cuore lasciate in sospeso per Roger prima di approdare sulle Honduras. Questo per lo meno è emerso dalle parole dell’ex fidanzata Beatriz. Davanti a Ilary Blasi la donna ha tirato in ballo precise promesse fatte dall’ex fidanzato prima della partenza. Poi arriva la proposta a sorpresa.

Una storia finita ma a metà stando alle parole di Beatriz. Secondo quanto ammesso, l’ex fidanzato Roger e lei si sarebbero visti poco prima di volare verso l’Isola dei Famosi. E il naufrago avrebbe anche fatto precise promesse a Beatriz lasciando intendere che il sentimento tra di loro non fosse finito. L’ex fidanzata di Roger lo avrebbe affermato senza giri di parole in diretta tv.





Questo il retroscena di Beatriz, pur non andando incontro a una conferma da parte di Roger: “Fino a oggi sono sicuro. Ci siamo già parlati prima che entrassi. Non so cosa dire. Succede, mi dispiace molto. Ho sempre detto che mi piace”, ha affermato il naufrago che di recente ha avuto un avvicinamento a Estefania che sembra andare ben oltre l’aspetto fisico.

“Nella vita le cose cambiano. Stando qua da soli mi sono preso di Estefania. Io e lei abbiamo avuto una storia lunga ma ci siamo lasciati da 8 o 9 mesi. Siamo sempre stati amici”, ha dunque ammesso Roger davanti alle telecamere e all’ex fidanzata Beatriz, senza dimenticare di sottolineare l’importanza della naufraga al suo fianco.

Inevitabile la proposta da parte di Ilary Blasi. La conduttrice ha proposto a Beatriz un bel faccia a faccia con Roger. Beatriz ha ovviamente accettando volando dritta verso l’Isola. E cosa accadrà una volta raggiunto il naufrago ed Estefania resta tutto da vedere. Cosa diranno e soprattutto come reagirà Roger davanti all’ex fidanzata?

“Si è tolta la dentiera”. UeD, il cavaliere umilia la dama: i dettagli ‘intimi’ scatenano lo studio