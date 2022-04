“Si è tolta la dentiera”. UeD, il cavaliere umilia la dama: i dettagli ‘intimi’ scatenano lo studio

Incredibile rivelazione a ‘Uomini e Donne’ nella puntata del 28 aprile. Lo studio di Maria De Filippi si è infiammato, in seguito ad un commento decisamente inusuale da parte di un cavaliere nei confronti di una dama. Stiamo parlando del Trono Over del programma e quello che è stato riferito ha aperto una forte discussione. Infatti, l’uomo si è soffermato sui dettagli della cena avuta con la dama e ha detto che lei ha deciso di togliersi la dentiera in più occasioni, mentre erano intenti a consumare il cibo.

Intanto, sempre a proposito di ‘Uomini e Donne’, l’ex dama Elena Scielzo ha dichiarato che la dama Stefania ha udito una telefonata di Giuliana e da quel momento in poi i toni tra le due si sono accesi. Fino a culminare alla rissa, non mandata in onda dalla trasmissione: “Giuliana si è alzata ed è andata a tirarle i capelli? Io c’ero, ero seduta proprio vicino a Stefania. Ad un certo punto Stefania porta spia di aver sentito e voglio dirti una cosa, avevano sentito anche Daniela e Sara”.





Uomini e Donne, Bruno su Pinuccia: “Si è tolta la dentiera a cena”

Il cavaliere di ‘Uomini e Donne’ ha dichiarato, lasciando tutto lo studio senza parole: “Ci siamo messi a mangiare e si è tolta la dentiera davanti a me. Davvero vergognosa, me l’ha fatto per tre volte”. Immediata la risposta della dama: “Ma cos’hai da brontolare? Ti ho mancato di rispetto?”. Anche se Maria ha tentato subito di rasserenare l’atmosfera: “Forse è capitato dai”. Ma lui ha confermato di essere rimasto molto deluso da quel comportamento e glielo ha ribadito anche successivamente.

Protagonisti della vicenda inaspettata a ‘Uomini e Donne’ sono stati il cavaliere Bruno e la dama Pinuccia. Con quest’ultima che è apparsa molto infastidita da quel commento e ha aggiunto: “Un po’ di rispetto ci vuole per noi donne, non ti voglio più nemmeno io”. A prendere la parola anche l’opinionista del programma, Gianni Sperti: “Non è stato carino, poteva evitare. Sono certo che è capitato perché mi sono permesso di chiedere ad Alessandro”. La chiosa finale è stata poi fatta dalla padrona di casa.

L’altro cavaliere Alessandro ha difeso Pinuccia: “Non è mai successo con me, ma sono cose da dire pubblicamente? Anche se fosse vero, Bruno, hai sbagliato. Non dovevi dirlo”. E Maria: “Ma anche se fosse successo, può essere allontanata per questo?”. La tensione è stata davvero altissima in studio e Pinuccia non si aspettava di doversi difendere da simili frasi.

