“So che lo hai rubato…”. Helena choc contro Pamela, quella lanciata all’Isola dei Famosi è una vera bomba-gossip

Isola dei Famosi, Helena Prestes si scaglia contro Pamela Camassa. Ormai lo sappiamo, la modella brasiliana ha creato il vuoto attorno a sé. Le continue discussioni con gli altri naufraghi e il suo atteggiamento l’hanno portata in una condizione di profondo isolamento. Proprio quando è tornata insieme agli altri sembrava che le cose potessero tornare al loro posto, ma c’è stato un altro durissimo scontro. Solo Marco Mazzoli ha provato il riavvicinamento, ma gli altri non hanno fatto alcuna apertura. Anzi.

Pamela Camassa ha usato parole durissime contro Helena Prestes. Tutto è avvenuto proprio mentre l’Isola è stata sconvolta da un uragano e i naufraghi hanno avuto una gran paura. Ma la compagna di Filippo Bisciglia ha dichiarato: “Non credo a niente di questo suo nuovo comportamento. Fa la vittima e la buona ora, ma nulla di quello che dice mi convince. Voi fate quello che volete, ma io rimango della mia idea coerente”. Ora è Helena a lanciare un’accusa gravissima a Pamela.

Helena Prestes e la grave accusa a Pamela Camassa

Intanto va ricordato che Helena Prestes ha rotto anche con Gian Maria Sainato col quale si era creato un rapporto di complicità. Ma ora non più. Con Pamela Camassa la rottura è totale: “Tu sei contenta di essere tornata nel gruppo solo per il cibo, ti ho sentito che l’hai detto. Mi hai detto che sono una maschera, mi hai detto le peggio cose. Tu sei sempre offensiva“.

La discussione è andata avanti e ad un certo punto Helena ha sparato: “Io di te non so niente. Gian Maria mi ha detto qualcosa di te quando eravamo a Sant’Elena. Mi hai detto che hai rubato un marito“. Ma a cosa si riferisce la modella brasiliana? In realtà l’accusa sembra totlamente inventata. Oppure semplicemente la Prestes ha frainteso il messaggio del naufrago. Fatto sta che Pamela Camassa si è vista lanciare questa grave accusa.

In realtà Pamela Camassa sta insieme a Filippo Bisciglia da 15 anni e nessuno dei due è stato precedentemente sposato. Helena Prestes si è scontrata anche con Gian Maria Sainato che l’ha attaccata: “Ma che ca**o dici. Tu hai parlato male di tutti. Ti rendi conti alle offese che hai detto e agli insulti fisici ad Andrea? Che ha una pancia di me*da e di coprirsi perché fa schifo? Glielo diciamo ad Andrea? Tu gli hai detto delle cose vomitevoli, vergognati. E le cose private non le dire. Sei ridicola”.

