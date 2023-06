La sua esperienza all’Isola dei Famosi è purtroppo durata meno del previsto, a causa dei problemi di salute e del successivo ritiro del fidanzato Simone Antolini, ma Alessandro Cecchi Paone ha conosciuto molto bene i suoi compagni di avventura. E ora ha deciso di parlare apertamente soprattutto di Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia. E no, non sono arrivati buoni giudizi nei confronti delle due donne, che sono ancora protagoniste in Honduras e potrebbero qualificarsi alla finalissima.

Nel corso di una sua intervista sull’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone non ha attaccato solamente Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia, ma si è complimentato anche con Paolo Noise e Marco Mazzoli: “Mi aspettavo che avremmo avuto scontri violenti, invece mi sono ricreduto. Tra noi è nata una bellissima amicizia, è qualcosa che non succede quasi mai perché generalmente dopo aver condiviso questa esperienza ognuno va per la sua strada, ma anche fuori siamo amici”.

Isola dei Famosi, l’affondo di Cecchi Paone a Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia

Sempre su Mazzoli, ha aggiunto: “Marco si è molto affezionato a Simone tanto che sta organizzando, nel caso in cui ne avessimo bisogno, il matrimonio egualitario e l’adozione di Melissa a Miami”. Fuori dall’Isola dei Famosi Cecchi Paone ha poi iniziato a commentare le figure di Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia, in una sua conversazione coi colleghi di SuperGuidaTv: “Non penso di aver esagerato, Nathaly non è una bella persona. Non sapevo neanche chi fosse all’inizio. Ha cercato ripetutamente di allontanare me e Simone“.

Sempre sull’ex GF Vip, il giornalista ha continuato a tuonare così a SuperGuidaTv: “Senza accorgersi che stava facendo un grandissimo errore. Simone mi ama così come amo lui e questa esperienza ha accresciuto ancora di più il nostro sentimento. Lei pensava invece che Simone fosse un ragazzino facilmente suggestionabile e per questo ha cercato di metterlo contro di me. Appena ho capito le sue intenzioni, l’ho castigata. Per questo motivo le ho dato della pescivendola. Ad ogni modo, mi sono scusato poi con le pescivendole d’Italia per averle paragonate a Nathaly Caldonazzo”.

E Cecchi Paone è rimasto molto male anche per Cristina, infatti si aspettava una persona completamente differente: “Lei è stata una delusione, io sono laico ed ero incuriosito dal suo percorso di religiosa, che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio dal punto di vista teologico, ma mi sono trovato davanti un muro“. Quindi, per lui Nathaly e Scuccia sono state bocciate.