Una grossa sorpresa all’Isola dei Famosi 2023. L’annuncio, ufficiale, arriva dagli account social del reality show di Ilary Blasi. Che sta per chiudere i battenti: la fine di questa edizione è in programma per il 19 giugno. Solo allora, data della finale, conosceremo il nome del vincitore. E forse proprio perché si avvicina l’ultima puntata i naufraghi stanno cambiando atteggiamento. Il gruppo si è per esempio convinto che Marco Mazzoli stia giocando di strategia in vista della finale: per questo motivo ha sotterrato l’ascia di guerra con Helena Prestes.

Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto, Gianmaria Sainato, Cristina Scuccia e Pamela Camassa sono convinti che il conduttore radiofonico abbia fatto pace con la modella solo per strategia. Sarà così? Marco Mazzoli dice di no, che il suo scopo è solo quello di portare pace nel gruppo… Non sa che la produzione ha in serbo una bella sorpresa per lui: Fabio Alisei de Lo Zoo di 105 è pronto a sbarcare in Honduras.

Isola dei Famosi, “Sta per sbarcare in Honduras”

Da quando è sull’Isola dei Famosi 2023 Marco Mazzoli ha già ricevuto la sorpresa della moglie Stefania Pittaluga, cui ha fatto una nuova proposta di matrimonio, e ha anche avuto la possibilità di interagire con l’ex compagno di squadra e amico Paolo Noise, che è stato costretto ad abbandonare il gioco per problemi di salute.

Ancora: nella scorsa puntata lo speaker radiofonico ha avuto la possibilità di parlare con il padre Claudio, presente in studio. “Io ero il tuo eroe, adesso tu sei il mio eroe. Cerca di vincere questa gara”, gli ha detto in diretta facendolo molto emozionare.

E ora un’altra sorpresa: il collega, presenza fissa nello studio milanese dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e gli opinionisti, è pronto a sbarcare in Honduras per sostenerlo.”Udite, uditee! Fabio Alisei dello Zoo di 105 sta attraversando l’oceano per il suo amico Mazzoli!”, si legge sui social. Non resta che aspettare lunedì per vedere la reazione del naufrago.