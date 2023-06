Isola dei Famosi 2023, manca poco ormai all’ultima puntata e dunque alla fine dell’avventura in Honduras per i naufraghi superstiti. Tra ritiri ed eliminazioni ormai sono rimasti in pochi. La voglia di tornare a casa è tanta ma arrivati a questo punto del gioco anche di vincere. E qualcuno starebbe facendo strategia, secondo il gruppo. Marco Mazzoli, per esempio. Nel daytime abbiamo visto Gianmaria Sainato e Cristina Scuccia parlare della pace che dopo tante discussioni ora regna con Helena Prestes: “Fino all’altra settimana hanno detto peste e corna di Helena, questa settimana peace and love. Qualcosa non torna“, le parole del modello.

“Questo avvicinamento tra Marco ed Helena mi sa di strategia l’uno verso l’altro. Lei perché è in nomination e lui perché punta alla vittoria. Quindi punta a trasferire messaggi di umanità quando, fino a una settimana fa si dicevano le cose peggiori. Si facevano le smorfie, gliene diceva di tutti i colori”, l’opinione della ex suora secondo cui quindi qualcosa non torna. Ma non sono gli unici a pensarlo.

Leggi anche: “Ma Nathaly Caldonazzo? Che scandalo”. Rivolta all’Isola dei Famosi, pubblico fuori controllo





Isola dei Famosi, l’accusa a Marco Mazzoli

Anche Pamela Camassa nutre forti dubbi. La compagna di Filippo Bisciglia ha avuto una piccola discussione proprio con il conduttore radiofonico. Quest’ultimo voleva farle capire che ha consigliato a Helena Prestes di chiedere scusa alle persone con cui aveva avuto gli scontri peggiori ma lei proprio non è di questo avviso.

“Ma perché devo andarci d’accordo per forza? Fatemi capire. Fino all’altro ieri diceva che indosso una maschera, che sono falsa. Me ne h detto di tutti i colori. Io non l’ho mai offesa, ho solo detto che non ci vado d’accordo. Lei si è permessa di offendere e non mi ha mai chiesto scusa. Però non me ne frega niente. Dovrei andare d’accordo con una persona così? Se lei sta al suo posto io sto al mio”, la risposta di Pamela Camassa.

Pamela non dimentica i comportamenti di Helena e non giustifica l'avvicinamento di Mazzoli #Isola pic.twitter.com/vTmMzLKSxt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 8, 2023

Ma Marco Mazzoli ha continuato sostenendo che il suo scopo è quello di portare pace nel gruppo. La tregua con Helena Prestes, avvenuta quando il conduttore è andato a consolarla mentre piangeva isolata dal gruppo, sta però facendo molto mormorare i suoi compagni d’avventura. Molti sentono puzza di strategia, sarà così?