Isola dei Famosi 2023, pubblico furioso per via di Nathaly Caldonazzo. La naufraga è protagonista della nuova polemica che, a pochi giorni dalla fine, sta infiammando i canali social del reality show ma di fatto lei non c’entra nulla. I telespettatori se la prendono infatti con la produzione. Ma dobbiamo fare un passo indietro, all’ottava puntata. Lunedì scorso ci sono state due eliminazioni: una provvisoria e una definitiva. A lasciare per sempre l’Honduras è stato Fabio Ricci, che per poco ha perso il televoto contro la showgirl.

Il pubblico di Canale 5 ha votato per far restare Fabio Ricci su Playa Fantasma e dunque sembrava certo che Nathaly Caldonazzo avrebbe definitivamente abbandonato il gioco. Invece è arrivato il colpo di scena: è finita sull’Ultima Spiaggia. Lì ha dovuto affrontare un altro televoto ma flash, sempre con Fabio Ricci, che poco prima aveva perso contro Andrea Lo Cicero, Helena Prestes, Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian.

Leggi anche: “È pazza”. Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa incastra Helena Prestes: “Ecco cosa ha fatto”





Isola dei Famosi 2023, bufera per Nathaly Caldonazzo

Come detto, all’ultima votazione il cantante dei Jalisse ha avuto la peggio e Nathaly Caldonazzo, anche se per poco, ha vinto e scelto di proseguire la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2023 da sola sull’Ultima spiaggia. Ancora una volta, quindi, la showgirl è salva. Per questo motivo il pubblico si è infuriato: solitamente dopo una prima chance, alla seconda eliminazione il naufrago deve abbandonare definitivamente il gioco.

Ma non lei. E così molti telespettatori si sono riversati sui social e puntato il dito contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2023: “È scandaloso. Eliminata due volte ed è ancora lì, ma che circo è? Ma vergognatevi”, scrive uno tra i commenti dei post condivisi su Instagram. E altri: “Questa è proprio mancanza di rispetto verso i telespettatori”, “Vergognoso, eliminata due volte dal pubblico ed è ancora dentro, che schifo. Tanto abbiamo capito che la volete in finale insieme a Helena”.

“Il senso del televoto che paga la gente?”, “Nathaly salvata per salvare lo share” e ancora “Questo televoto visibilmente pilotato”, si legge ancora. Insomma, il pubblico che ha votato per l’eliminazione della showgirl si sente preso in giro, anche se ovviamente si fanno sentire anche i fan della Caldonazzo, convinti che sia l’unica concorrente in grado di creare delle dinamiche. Cosa succederà nella prossima puntata?