Isola dei Famosi, Pamela Camassa distrugge Helena Prestes. La prima finalista del reality, compagna di Filippo Bisciglia, non ha fatto in tempo a gioire per il risultato che subito si è ritrovata a discutere con una delle protagoniste assolute di questa edizione. La modella brasiliana, che si fa forza ogni giorno di fronte alla difficili condizioni di vita in Honduras, ha dovuto affrontare faccia a faccia praticamente tutti gli altri naufraghi.

Certo l’arrivo dell’amica Nikita Pelizon l’ha confortata. Ma il suo isolamento nei confronti del resto del gruppo è andato via via accentuandosi. Le liti più pesanti sono avvenute con Alessandra dei Jalisse, poi con Andrea Lo Cicero e Marzo Mazzoli. Recentemente Helena è tornata con gli altri e ha tentato di trovare un punto di accordo sia con Andrea che con Marco. Pamela Camassa, però, non si fa ‘abbindolare’ e spara a zero sulla modella.

La tempesta non smuove Pamela: “Non saremo mai amiche”

Lo scontro tra Pamela Camassa e Helena Prestes è avvenuto in un contesto spaventoso. Una violenta tempesta con un vento fortissimo ha fatto collassare la capanna di legno e foglie. I naufraghi, terrorizzati, hanno iniziato ad urlare: “Ragazzi questo è un uragano ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto!”. Le due naufraghe si sono così ritrovate nella stessa tenda. Ma neppure il più difficile momento sull’Isola dal’inizio del reality ha ammorbidito Pamela.

Pamela Camassa si è infatti rifiutata di stringere la mano ad Helena Prestes e le ha detto chiaro e tondo: “Non saremo mai amiche” tanto per non farla illudere. Poco prima se l’era presa con Marco e Andrea accusandoli di far combriccola con ‘nemico’. Come riportato nel VIDEO la fidanzata di Bisciglia non si fida: “Non credo a niente di questo suo nuovo comportamento. Fa la vittima e la buona ora, ma nulla di quello che dice mi convince. Voi fate quello che volete, ma io rimango della mia idea coerente”.

Poi Pamela ci va giù pesante: “Lei è pazza! Di punto in bianco dice l’opposto di quello che diceva prima. Come posso far finta di niente? Farla venire sotto la capanna ok, pioveva, anche il mio peggior nemico farei entrare. Io come singola persona mi estraneo da questa ragazza. Quando stavamo nelle chicas uguale, ci parlavo il minimo indispensabile. Io stavo sempre con Cristina e Corinne e non con lei. Ha parlato male di tutti. Ma che falsità. Secondo me a lei non frega nulla di stare con tutti noi. Questo suo avvicinamento per me è finto. Ora fa la cagnolina bastonata e qualcuno ci crede. Ora fa pace e amore con tutti. Ho capito che lo fa perché è sola, ma allora doveva pensarci prima e comportarsi decentemente”.

