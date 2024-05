Isola dei Famosi, terremoto in arrivo. L’attuale edizione del reality ambientato in Honduras, la prima condotta da Vladimir Luxuria, è stata caratterizzata da diversi problemi. Primo fra tutti l’alto numero di ritirati. Dopo Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e la squalifica per comportamento non idoneo di Francesco Benigno è arrivato il ritiro anche del poeta Pietro Fanelli.

Un vero disastro considerando che Vladimir aveva sperato in un’edizione senza ritiri. Inoltre per il secondo giovedì di seguito anche stasera, 2 maggio, il reality non andrà in onda come di consueto in prima serata su Canale 5. La settimana scorsa l’Isola non era stata trasmessa per la Festa della Liberazione del 25 aprile, stavolta invece il motivo per cui salta è ben diverso. E forse c’è da preoccuparsi…

Isola dei Famosi, brutte notizie. E ora Vladimir Luxuria trema

Nella serata di oggi 2 maggio Rai 1 trasmetterà la gara di andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayern Leverkusen. Un evento sportivo molto atteso e che sicuramente sarà seguitissimo. Per questo motivo Mediaset ha scelto di non trasmettere la puntata dell’Isola dei Famosi. Si vuole evitare di perdere pubblico e non è un bel segnale. Anche perché giovedì prossimo ci sarà il ritorno.

Dunque l’Isola dei Famosi potrebbe saltare anche la settimana prossima. Tuttavia molti telespettatori pensano che festività e partite c’entrino poco con la mancata trasmissione del reality. Da tempo si vocifera della cancellazione del doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. E questo perché gli ascolti non sono certo entusiasmanti. Poco più di due milioni di spettatori e uno share del 17% spingerebbero i vertici Mediaset a mantenere solo la diretta del lunedì.

Mentre continua lo scontro a distanza tra Francesco Benigno e la produzione dell’Isola dei Famosi l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato alcune indiscrezioni. Intanto parla di una nuova eliminazione e poi spara: “Ovviamente la chiusura è prevista prima, è stato un flop totale“. Dunque ci sarà la chiusura anticipata? Staremo a vedere. Per ora i segnali non sono rassicuranti…

