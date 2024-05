Non è un buon momento all‘Isola dei Famosi per Khady. Qualche settimana fa, la naufraga era riuscita a conquistare il pubblico e a raggiungere grandi numeri durante i televoti, ma da una decina di giorni il pubblico ha cambiato idea e sui social è una guerra contro la concorrente. Cosa è successo in questi ultimi giorni? Khady è stata protagonista di alcuni spiacevoli episodi e per questo motivo molti fan del reality si sono scagliati contro di lei.

Qualche giorno fa c’è stato il caso dello spray rubato e nonostante Edoardo Franco avesse trovato uno degli spray antizanzara nella sua borsa, la naufraga ha sempre negato. Per questo motivo lei e Artur (anche lui accusato del furto) sono stati puniti con la decurtazione di una parte della loro razione di cibo. M c’è di più, il pubblico si è infuriato dopo le accuse della naufraga verso Rosanna. Accuse razziste, molto pesanti.

Isola dei Famosi, il pubblico contro Khady

“Khady accusa Rosanna di aver rivolto + volte a lei e a Sonny insulti razzisti. Dopo averla vista mentire consapevolmente su un furto, su del cibo mangiato negando di averlo fatto e su uno spray antizanzare messo da lei nella sua borsa, la sua credibilità è pari a 0″, si legge nel post del video. In puntata Vladimir ha poi chiesto una domanda secca alla naufraga: “Hai mai fatto un insulto razzista sull’isola?”. La romagnola ha risposto no: “Ho detto che quando sono tornata da New York un ragazzo di colore mi ha aiutata, ho netto nero, niente più”.

Il pubblico si è quindi scagliato contro Khady. Tanti commenti al filmato pubblicato su X, con tantissimi utenti che si sono detti scioccati dalle accuse di Khady, soprattutto alla luce di alcuni episodi di cui è stata protagonista: “Senza video che conferma questi insulti razzisti non le crederò mai. Troppo bugiarda. Rosanna a mio parere sembra spontanea e onesta nel rispondere…vedremo se sarà l’ennesimo colpo basso di Khady o se effettivamente Rosanna è ‘colpevole'”.

Arthur che essendosi pentito dello sbaglio fatto con lo spray antizanzare, cerca di riparare scusandosi con il gruppo e con chi si è offeso di +



Arthur che essendosi pentito dello sbaglio fatto con lo spray antizanzare, cerca di riparare scusandosi con il gruppo e con chi si è offeso di +

Mentre Khady, colpevole tanto quanto lui se non di più avendo taciuto per poi essere stata scoperta, NON HA MAI CHIESTO SCUSA!

L’ultimo episodio è quello che ha avuto come protagonista Artur. Dopo il furto e la punizione, il naufrago ha chiamato a raccolta gli altri concorrenti e ha chiesto scusa, cosa che invece non ha fatto Khady. “Arthur che essendosi pentito dello sbaglio fatto con lo spray antizanzare, cerca di riparare scusandosi con il gruppo e con chi si è offeso di + Mentre Khady, colpevole tanto quanto lui se non di più avendo taciuto per poi essere stata scoperta, NON HA MAI CHIESTO SCUSA!”. La naufraga si trova al televoto e chissà se questi episodi peseranno sul risultato.