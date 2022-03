All’Isola dei Famosi è sempre guerra di nervi. Nei giorni scorsi due naufraghi avevano minacciato di andarsene: prima Floriana Secondi, poi Jeremias Rodriguez. Particolarmente forti le parole del fratello di Belen che, c’è da giurarci, non saranno passate sotto silenzio neppure alla direzione del programma. “Mi manca da morire la mia fidanzata. Mi era mancato di quanto era dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente. Questo mi rompe veramente tanto. E voglio tornare a casa”.



“Al pubblico non arriva la verità di quello che accade qui all’Isola dei Famosi. Non mi va bene. Non arrivano le cose come succedono qua. Non ci lasciano parlare. Non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va. Voglio tornare a casa. Non ce l’ho con nessuno. Non si può legare con tutti allo stesso modo. Io, da morire, ho legato con Lory, Marco, Clemente e Laura”.







“Non aspettavo di trovare persone così sull’isola dei Famosi. Ho avuto discussioni con qualcuno ma sempre dentro alle regole”. Regole, il rispetto delle quali chiede anche Vladimir Luxuria. L’opinionista lo ha fatto dalle colone del settimanale Nuovo, dove non ha usato mezzi termini avvertendo in naufraghi. “Non lascerò mai passare una frase che abbia contenuti omofobi, misogini, oppure razzisti…Le battute offensive sono da rimproverare…”.



Nella lunga chiacchierata sull’Isola dei Famosi Vladimir ha parlato anche del ruolo di opinionista e del suo rapporto con Nicola Savino. “Devono essere semplicemente ironici e severi al momento giusto, devono sapere incuriosire e aggiungere pepe…Devono essere intelligenti…. Non voglio per forza fare sul gioco della contrapposizione, però credo di essere meno accomodante rispetto a Nicola,. che è più buonista…”.



Stasera intanto andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Una puntata bollente dopo il caso scoppiato poche ore fa intorno ad Antonio Zequila. Senza pietà il commento di Estefania: “Non lo sopporto, è solamente un bavoso”. E tutti ora si attendono la replica del naufrago, accusato di provarci con troppa carica con le concorrenti di sesso femminile, quando verrà messo al corrente della situazione.

