Isola dei famosi, continuano le avventure in Honduras dei pochi naufraghi rimasti in gioco. E cresce l’attesa del pubblico per la nuova puntata la cui messa in onda è prevista per domani, 6 maggio, su Canale 5. In studio ci saranno sicuramente Vladimir Luxuria a condurre e Dario Maltese, uno dei due opinionisti. Si è acceso infatti un piccolo giallo sulla presenza di Sonia Bruganelli. Sul web stanno circolando varie ipotesi a questo proposito. Ma andiamo con ordine.

Il reality show che va in diretta direttamente dalla playa ha registrato un nuovo abbandono nei giorni scorsi, quello del critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. Si tratta del quarto naufrago che lascia dopo miss Italia Francesca Bergesio, il pescivendolo Peppe Napoli e, ultimo in ordine di tempo, il poeta Pietro Fanelli. A questi c’è da aggiungere l’eliminazione di Francesco Benigno, l’attore che che da casa continua la sua protesta social verso la produzione dell’Isola, che a suo dire lo avrebbe fatto fuori con un pretesto.

Isola dei famosi, l’ultimo colpo di scena arriva da Sonia Bruganelli

Intanto, secondo quanto appreso da Fanpage.it, è diventata ufficiale la decisione della Rai sulla fine del reality: “L’Isola dei Famosi – scrive il sito Internet – ha avuto non poche difficoltà in questa stagione. Ritiri, esclusioni, personaggi chiamati all’ultimo momento che hanno rifiutato, situazioni che avrebbero creato clamore e avrebbero aiutato a risollevare morale e ascolti ma che, in linea con le volontà ferre dell’editore, non sono state sfruttati a dovere.

Adesso, l’ultima tegola sarebbe quella di una chiusura super anticipata, addirittura al 28 maggio. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l’edizione di Vladimir Luxuria (prima e ultima) chiuderà regolarmente tra cinque settimane. Come previsto nei piani di produzione, la data della finale sarà il 4 giugno”.

Nei giorni scorsi si è registrato un nuovo colpo di scena. Sembrava infatti che Sonia Bruganelli fosse partita dall’Honduras. L’opinionista ha pubblicato una storia in volo su un jet privato, accompagnata dalla seguente didascalia: “Arrivo Honduras”. Secondo alcuni commentatori uno dei tentativi disperati della produzione per provare a risollevare gli ascolti.

Le cose forse non stanno così. Poco fa Bruganelli ha pubblicato altri tre video sui propri social. Le immagini non sembrano essere girate in Sudamerica ma direttamente dal salotto di casa dell’ex moglie di Paolo Bonolis. A un certo punto nella ripresa fatta con il telefonino appare addirittura il cane dell’opinionista. Bruganelli segue quello che stanno facendo i naufraghi in tv, seduta sul divano. Almeno così sembrerebbe dall’inquadratura. Solo domani se ne saprà di più. Sul web però è protesta. “Così si prende in giro il pubblico”, commentano in molti.