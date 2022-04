Puntata bollente quella di ieri, lunedì 25 aprile, de l’Isola dei Famosi. Ilona Staller è stata l’eliminata di giornata, sconfitta al televoto da Edoardo Tavassi. Un addio in direzione di playa sgamada preceduta da una lite furiosa con Nicolas Vaporidis. “Sono inca…ta nera con te! Pentiti! Hai detto bugie e cose non vere. Tu non vedevi quando andavo con Licia a pescare, mi ha fatto male come donna. Mi hai offesa come donna e artista in un reality show, pentiti!”.



Naturalmente, al “pentiti”, lo studio dell’Isola dei Famosi e Nicolas ridono, perché ormai Illona Staller sembra recitare una preghiera. Ma poco dopo Nicolas Vaporidis si fa serio e si scusa: “Ti chiedo scusa. Quelle parole le ho dette con Edo in un contesto come di uomini al bar, risentendole non mi sono piaciute. Ti prego di perdonarmi per aver usato quelle parole, io ho un grande rispetto di te come artista. Il pensiero di te giocatrice l’ho detto in modo brutto ma è quello che penso, umanamente con te non ho nulla”.





Isola dei Famosi, rottura tra Alessandro e Carmen



Ma non è stato il solo momento caldo all’Isola emozionante. Il messaggio mandato dalla sorella a Alessandro Iannoni non è stato da meno. “Mi manchi tantissimo e poi è stranissimo stare a casa senza di te, non averti più intorno e non poterti chiamare quando mi va. – esordisce Carmelina nel videomessaggio – Mi mancano anche tutte le nostre litigate quando non studio matematica… Tu sei sempre stato un esempio per me”.



E ancora: “Infatti ogni volta che ti chiedo un consiglio tu sai sempre darmi la risposta giusta e non so come fai, per questo sei una persona speciale per me, riesce sempre a capire quando sono felice e quando sono triste.” Così conclude: “Non te lo dico molto spesso ma veramente ti voglio un mondo di bene e non te lo dico perché mi vergogno. Mamma devi sopportarla perché sai com’è fatta!”.



Proprio su Carmen Di Pietro si è accesa poi l’attenzione dei naufraghi. Nelle ultime settimane, con la formazione delle due squadre sono stati divisi e ieri sera, durante l’isola dei Famosi, ha chiarito alcune cose. “Non vuol dire che se lo spirito dell’Isola ci ha unito devo per forza dormire con lei. Mi voglio evolvere, sto facendo un percorso, mi voglio distaccare da lei, stamattina c’è stata una discussione per la divisione del cibo […] Io non dormo più di là, siamo abituati così ormai. Non è una questione che i gruppi sono separati, preferisco se siamo separati a dormire, durante il giorno ci possiamo vedere”. Secca la rispota di Carmen: “Non lo riconosco più”.

