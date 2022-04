Lo abbiamo già raccontato: Ilona Staller è stata eliminata durante l’ultimo televoto all’Isola dei famosi. A batterla è stato proprio lui, Edoardo Tavassi, salvato con l’84% (per la Staller solo il 16%). Come abbiamo già spiegato, Cicciolina non è stata rispedita in Italia, ma potrà tentare la fortuna da Playa Sgamada. Qui la settimana prossima proverà ad essere integrata di nuovo nel gruppone, oppure da qui potrebbe partire per l’Italia. Ma la cosa più interessante è avvenuta forse prima della sua eliminazione con Nicolas Vaporidis.

Ilona Staller infatti, poco prima di lasciare l’isola principale, ha puntata il dito contro Nicolas Vaporidis. È successo tutto durante il confronto tra i nominati e i loro ‘nemici’. Come sappiamo, il gruppo è spaccato in due. Per questo la padrona di casa Ilary Blasi ha messo i due nominati di fronte a coloro che li hanno nominati. A questo punto il simpatico Edoardo ha affrontato Blind, mentre Ilona Staller ha parlato a quattr’occhi con Vaporidis. “Sono inca…ta nera con te! Pentiti! Hai detto bugie e cose non vere”.





Nicolas Vaporidis costretto a scusarsi con Ilona Staller: cosa è successo

“Tu non vedevi quando andavo con Licia a pescare, mi ha fatto male come donna. Mi hai offesa come donna e artista in un reality show, pentiti!”. Naturalmente, al “pentiti”, lo studio e Nicolas ridono, perché ormai Illona Staller sembra recitare una preghiera. Ma poco dopo Nicolas Vaporidis si fa serio e si scusa: “Ti chiedo scusa”.

E ancora Nicolas Vaporidis: “Quelle parole le ho dette con Edo in un contesto come di uomini al bar, risentendole non mi sono piaciute. Ti prego di perdonarmi per aver usato quelle parole, io ho un grande rispetto di te come artista. Il pensiero di te giocatrice l’ho detto in modo brutto ma è quello che penso, umanamente con te non ho nulla”.

Poco dopo la padrona di casa Ilary Blasi ha chiuso il televoto e ha letto il verdetto: Ilona Staller è l’eliminata. Come dicevamo, la donna è stata spostata in poco tempo a Playa Sgamada. Poco dopo Nicolas Vaporidis ha dovuto affrontare anche la prova dell’uomo vitruviano insieme a Guendalina. Sfidati da Licia e Cucolo. Alla fine hanno vinto Guendalina e Nicolas. Licia e Cucolo sono i primi nominati della puntata. Avanti.

