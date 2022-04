Incredibile quanto successo a ‘L’Isola dei Famosi’ tra Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi. Infatti, la prima si è resa conto di una situazione che sta coinvolgendo il figlio Alessandro e ha appreso delle cose sconvolgenti dalla sorella di Edoardo Tavassi. Ha ascoltato tutto con grande incredulità e poi si è scoperto tutto. Il pubblico ha condiviso immediatamente questo filmato in rete, che ha ricevuto una marea di commenti. Un momento sicuramente inaspettato quello vissuto in Honduras.

Prima di rivelarvi tutto su Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, Jeremias Rodriguez ha confidato all’attrice Ilona Staller di sentire tantissimo la mancanza della fidanzata Deborah Togni. Ha bisogno di lei: “Ho bisogno della mia fidanzata e di riabbracciare la mia vita che è bellissima. È proprio bella, la mia famiglia, i miei nipoti, non vedo l’ora giuro”. Insomma la sensazione è che Jeremias Rodriguez sembra davvero pronto a lasciare il reality. Non resta che attendere la puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda lunedì 18 aprile.





Isola dei Famosi, scherzo di Guendalina Tavassi a Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è sempre sicura di una cosa, ovvero che Licia Nunez abbia messo nel mirino il figlio Alessandro. Parlandone con Guendalina Tavassi, quest’ultima ha deciso di rompere il silenzio e ha fatto delle rivelazioni scottanti, come riferito dal sito ‘BlogTivvu’: “Lei è famosa perché ha fatto un altro reality dove si è fidanzata con uno più piccolo di lei di 15 anni, al Grande Fratello. Come si chiama? Carlo Imperatore, non ti ricordi? Dai, è famoso. Lui c’aveva la madre che le faceva le sorprese e diceva che lei non le piaceva”.

E poi Guendalina Tavassi ha aggiunto ancora a Carmen Di Pietro, parlando di Licia: “Hanno avuto un figlio. Senti che è successo. Poi si è messa insieme con Massimo Meridi. Ha un figlio che ha l’età di Alessandro. Il figlio Enrico si chiama. Quella sta da sola. Il marito è morto, l’altra l’ha lasciata. E’ sfortunata poverella. Lei ha detto che Alessandro è bravo, puro, pulito perché le piace e se lo vuole svezzare perché è più grande”. E poi è stato possibile scoprire cosa ci sia stato dietro tutto questo.

Guendalina racconta a carmen dei fidanzati di Licia Carlo Imperatore e Massimo Ameridio e il loro figlio Enrico Ottavo buongiorno pic.twitter.com/hLCMkUh0Ie — nora (@dockyard_) April 16, 2022

Ma si trattava semplicemente di uno scherzo di Guendalina Tavassi a Carmen Di Pietro. La mamma di Alessandro non sembra che abbia capito realmente che si trattasse di informazioni non veritiere, infatti è apparsa ugualmente un po’ preoccupata. Staremo a vedere se Ilary Blasi nella prossima puntata vorrà ritornare su questo divertente e clamoroso argomento.

